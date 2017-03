Blauwe Maan in Tilburg helpt na misbruik in de sport

Sportbedrijf Tilburg en hulpverleningsorganisatie Blauwe Maan gaan samenwerken om het taboe rondom seksueel misbruik in de sportwereld te doorbreken. Via een oproep op sociale media en nieuwsbrieven van sportclubs, wordt extra aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Slachtoffers die zich melden worden doorverwezen naar Blauwe Maan. Deze organisatie biedt hulp na misbruik en onvrijwillige seks. Er staat een deskundig team klaar om passende steun te bieden.

Blauwe maan

Blauwe Maan biedt hulp aan mensen die te maken hebben gehad met onvrijwillige seks of seksueel misbruik, maar ook aan betrokkenen zoals ouders en partners. Ondersteuning van Blauwe maan is gratis. De hulpverlening wordt mede mogelijk dankzij financiële steun van de gemeente Tilburg.

Misbruik en intimidatie

Na jarenlang te hebben gezwegen sprak oud-wielrenster Petra de Bruin zich eind 2016 uit. Zij bleek in haar sportcarrière langdurig seksueel misbruikt te zijn geweest door personen uit het wielercircuit. Ook andere sporters melden dat zij slachtoffer zijn van misbruik door hun coach, begeleider of medesporter. Daarom heeft NOC*NSF opdracht gegeven om seksueel misbruik in de Nederlandse sportwereld grondig te onderzoeken.

Topje van ijsberg

Directeur Ellen Roskes van Blauwe Maan: “Waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg. Het onderzoek van NOC*NSF, en de uitkomsten, zullen niet meevallen want het maatschappelijk taboe is nog steeds enorm. Met name in de sportwereld. Daarom zwijgen slachtoffers liever maar zij staan echt niet alleen.”

Oók hier in Tilburg

Sportwethouder Hans Kokke: “Naast een veilig sportklimaat is ook aandacht voor persoonlijke veiligheid van het grootste belang.” De woordvoerder van Sportbedrijf Tilburg onderschrijft dit belang. “Overal komt seksueel misbruik voor, ook in de sport en óók hier, in Tilburg. Daarom moeten wij er aandacht aan besteden en de stilte doorbreken. “Samen met Blauwe Maan kunnen wij deze misstanden tackelen, daar hebben we alle vertrouwen in.”

