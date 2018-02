Sportclub Oranje gooit na 72 jaar de handdoek in de ring

Het bestuur van de 72 jarige Sportclub Oranje in Arnhem heeft laten weten dat de club per direct ophoudt te bestaan. Dat betekent dus dat de wedstrijden in de derde klasse A komen te vervallen.

“Door oplopende schulden en uitblijvende inkomsten uit de contributie zien wij geen mogelijkheden meer om het hoofd boven het water te houden”, zo liet het bestuur weten.

Wangedrag leden

Via een stappenplan was een beweging in gang gezet om de club weer gezond te krijgen. Maar in de eerste helft van dit seizoen werd het derde elftal door de KNVB uit de competitie gehaald. De oorzaak bleek het wangedrag van een aantal leden te zijn geweest.

Minder contributie en kantine-omzet

“Hierdoor viel een kwart van het voetballende ledenbestand weg en daardoor dus ook de contributie en de kantine-omzet. De club kon vervolgens niet meer binnen de gestelde termijn, de veldhuur aan de gemeente betalen. Het sportcomplex is daarom nu op slot en niet meer toegankelijk.”

Excessen rond de velden

“Met de harde kern van trouwe leden en onze sponsoren hebben wij een succesvolle periode gekend. Maar helaas zagen ook wij ons geconfronteerd met wangedrag en excessen op en rond de velden. Veel clubs hebben hiermee te maken en ook wij hebben ons als bestuur altijd ingezet om dit gedrag uit te bannen.”

Reputatie Sportclub Oranje

Maar de omvang van de club en onze reputatie droegen niet bij aan het voorkomen van de schorsing van hele elftallen. Wij hebben tot het laatste moment maar zonder succes geprobeerd om de benodigde middelen nog bij elkaar te krijgen.

En ook ons voorstel aan het Sportbedrijf Arnhem bleek onvoldoende. Wij konden als club niet voldoen aan de aanvullende eisen. Daarom restte ons als bestuur niets anders dan na 72 jaar de handdoek van Sportclub Oranje in de ring te gooien.

