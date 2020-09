Heeft de AP de regels tijdens het spel aangepast?

De rechter heeft het faillissement van VoetbalTV uitgesproken. Daarmee komt er voorlopig een eind aan het videoplatform. Talpa Network en de KNVB startten het platform drie jaar geleden.

Het platform was al ‘op zwart’ gegaan na een sanctie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op dat moment telde VoetbalTV al ruim 500.000 gebruikers en groeide snel.

Verrijking voor de club

De clubs zien het platform als een verrijking van het clublidmaatschap. Spelers konden makkelijk filmpjes van zichzelf delen en grootouders konden altijd het spel van hun kleinkinderen volgen.

Coaches gebruikten het om trainingen te optimaliseren. En tot op de dag van vandaag is er bij VoetbalTV geen enkel klacht binnengekomen. Teams vroegen zelfs of zij op het VoetbalTV-veld mochten spelen.

Europese GDPR (AVG)

Toch ontving VoetbalTV op 1 november 2019 een brief van de AP. Die was anders naar de Europese privacywetgeving (GDPR) gaan kijken. Eerst mochten de clubs wel toestemming geven voor het verspreiden van de beelden. Maar nu moest iedere speler en toeschouwer dat eerst schriftelijk goedkeuren.

Tijdens de besprekingen tussen VoetbalTV en de AP is nooit over deze aangepaste opvatting gesproken. Zelfs toen VoetbalTV het videoplatform verbeterde, hield de autoriteit de kaken op elkaar. De AP lijkt tijdens het spel de regels te hebben veranderd. Maar hoe leg je dat uit aan alle clubs die hebben geïnvesteerd in camera’s en communicatie?

Rechtszaak tegen de AP

VoetbalTV voelt zich nadelig behandeld en is een rechtszaak begonnen tegen de AP. Deels vanuit genoegdoening want in andere Europese landen mag het wel. En deels om samen met de KNVB de politiek wakker te schudden. Den Haag verwacht namelijk een voortrekkersrol van de bond.

Medio oktober is de hoorzitting in de zaak tegen de AP. Daarna duurt het nog maanden voordat de rechter uitspraak zal doen. “De AP heeft in elk geval een doodschop uitgedeeld”, zo stelt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee.

