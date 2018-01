Faillissement van Achilles ’29 B.V. in Groesbeek een feit

De rechtbank heeft, op verzoek van de Belastingdienst Achilles ’29 B.V., de vennootschap achter de voetbalclub, failliet verklaard. De voetbalclub schrijft op haar website over het faillissement.

Op 2 januari 2018 heeft de rechtbank in Zutphen besloten Achilles ’29 B.V. failliet te verklaren. Naar verluidt kampte het bedrijf met een schuld van zeker 3,6 miljoen euro.

In beroep

Het faillissement betreft niet de vereniging Achilles ’29. De club kreeg in 2016 geen licentie om betaald voetbal te spelen. Daarna degradeerde Achilles ’29 uit de Jupiler League en kwam de exploitatie verder onder druk te staan. De B.V. overweegt in beroep te gaan tegen het vonnis van de Rechtbank.

Salarisachterstand

In de B.V. zijn het eerste elftal en het beloftenteam opgenomen. Het vrouwenteam, de jeugd en de recreatieve teams zijn onderdeel van de ‘Vereniging Achilles ’29’. De club liep maanden achter met de betaling van salarissen aan de spelers van het eerste.

Transfervrij door het faillissement

Door het faillissement zijn alle spelers nu transfervrij. De Gelderlander stelde op basis van haar bronnen dat enkele spelers al oriënterend met andere clubs zouden hebben gesproken. “Achilles ’29 zou een doorstart overwegen en hoopt met de spelers een nieuwe verbintenis aan te kunnen gaan”, zo stelde de krant.

Uit competitie

Het is echter de vraag of de KNVB zal meewerken aan een doorstart van Achilles. Clubs die tijdens het seizoen failliet gaan, worden meestal uit de competitie genomen. Zij mogen dan in het volgende seizoen een herstart maken in de laagste klasse. Mocht de KNVB dat met Achilles ’29 ook doen, dan vervallen alle wedstrijduitslagen. De club wordt dan automatisch nummer 18 op de ranglijst.

Turbulente jaren

Met het faillissement lijkt nu een einde te zijn gekomen aan een roerige periode. De club kwam vaak in het nieuws met randzaken en financiële problemen. Zo bereikte een vermeende miljoenenlening uit Brazilië de club nooit. En tegen de KNVB werd geprocedeerd om in de Jupiler League te mogen blijven spelen.

