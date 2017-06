Enschedese Boys houdt per direct op te bestaan

Het zal stil worden op Sportpark Wesselerbrink nu het doek op 12 juni jl. definitief is gevallen voor sv Enschedese Boys. De club die in 1965 met Sportclub Enschede samensmolt tot FC Twente, werd in 1906 opgericht maar heft zichzelf per direct op.

De leden besloten tot onmiddellijke opheffing van de club tijdens de ALV van 12 juni jl. Er was een tijd sprake van een fusie met buurclub Victoria ’28 maar deze is er nooit van gekomen.

Kampioen van Oost-Nederland

Met het opheffen van de roemruchte club verliest de stad een club met een rijke geschiedenis. In 1950 beleefde de Enschedese Boys een hoogtepunt toen het kampioen werd van Oost-Nederland. De Boys mochten toen met clubs als AFC Ajax en Sportclub Heerenveen spelen om het kampioenschap van Nederland. In 1954 kwam Enschedese Boys zelfs uit in het betaalde voetbal en werd Het Diekman stadion de thuishaven.

Scheidsrechter gemolesteerd

In augustus 2009 maakten de Twentse scheidsrechtersverenigingen bekend dat ze geen arbiters meer beschikbaar wilden stellen voor toernooien en vriendschappelijke wedstrijden van de Enschedese Boys. Dit was besloten nadat een scheidsrechter door een speler van de Boys was gemolesteerd.

Enschedese Boys naar de kelder

Onder andere Abe Lenstra kwam in die periode uit voor Enschedese Boys. In 1965 stond de club aan de basis van de oprichting van FC Twente, toen de club fuseerde met Sportclub Enschede. Beide clubs gingen vervolgens door als amateurvereniging. Naarmate de jaren vorderden zakte de Boys steeds verder af, tot in de kelder van het amateurvoetbal. In de vijfde klasse.

