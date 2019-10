Rookruimtes moeten ook weg uit alle sportkantines

De hoogste rechter in Nederland maakte op 27 september een einde aan de rookruimtes in de horeca. De rookruimtes in een publieke omgeving, zoals in een kroeg of restaurant, mogen niet meer. De uitspraak heeft ook gevolgen voor rookruimtes in sportkantines.

Veel bestuurders van clubs vragen zich af of hun rookruimte nog wel kan blijven. Zij gaan er vaak vanuit dat hun kantine geen horecagelegenheid is en dus niet onder het verbod valt.

Ook voor sportclubs

“Maar dat is niet zo”, zegt Olav Wagenaar, jurist en woordvoerder bij juridisch dienstverlener DAS. “Het rookverbod is terug te leiden op artikel 8.2 van het WHO verdrag. Het geldt simpel gesteld voor alle publieke ruimtes, dus ook voor sportclubs. Daarin mag gewoon niemand meer roken, maar dat was al zo sinds de invoering van het rookverbod.”

Rookruimtes sluiten of slopen

Sportclubs moeten dus, net als de horeca, hun rookruimtes sluiten of slopen. Buiten roken is een andere kwestie, want in de buitenlucht mag je nog wel roken. En voor open terrassen geldt nog geen rookverbod. Je kunt je als bestuur wel afvragen of je roken op een terras van de club nog wel wilt toestaan.

Handhaving door de NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat toezicht houden op de naleving van het verbod. Deze organisatie zal dus ook controleren of de rookruimtes daadwerkelijk gesloten zijn en blijven.

Binnenkort maakt de NVWA bekend op welke manier de controle zal gaan plaatsvinden. Dan maakt de autoriteit ook bekend of je er met een eerste overtreding nog met een waarschuwing vanaf komt.

Goed voorbereiden

“Ik vermoed dat de kantines van de sportclubs niet als eerste aan de beurt zullen zijn”, zegt Wagenaar van DAS. “Maar ik adviseer bestuurders wel om zich toch vast goed voor te bereiden. En wie weet blijkt de stap naar een rookvrije club dan minder groot dan het bestuur altijd dacht.”

