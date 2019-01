Centraal meldpunt kan de Jerry’s M. zichtbaar maken

Er moet een centraal meldpunt seksueel misbruik in de sport komen, stelde mr. Pieter van Vollenhoven vorig jaar al. Want alleen dan kunnen politie en justitie effectief met meldingen aan de slag.

In de zomer van 2018 werd de misbruikcoach na 35 jaar geroyeerd als lid van de Atletiekunie . Maar het Openbaar Ministerie heeft hem nooit vervolgd.

Geen aangifte maar melding

M.’s daden zijn inmiddels vrijwel allemaal verjaard en daardoor niet meer door het OM te vervolgen. Een van de slachtoffers stapte echter nog vóór de verjaringstermijn in 2000, al naar de politie.

Zij wilde namelijk aangifte doen van ernstig misbruik maar zette deze later om in een melding. Dat deed zij nadat zij van de politie te horen kreeg wat de consequenties van aangifte zouden zijn.

“Ik stond er destijds alleen voor”, vertelde het slachtoffer. “Ik kon alsnog aangifte doen als er nog een melding over M. binnen zou komen. Maar mijn melding is helaas kwijtgeraakt bij de politie.”

Hetzelfde verhaal in Hoogvliet

Vervolgens werd in 2009 bij de zedenpolitie in Hoogvliet weer een melding gedaan van M.’s misdragingen. Maar ook hier zag de melder uiteindelijk af van aangifte. Opnieuw nadat de politie de melder, in dit geval een vader, had gewezen op de mogelijke gevolgen.

Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET heeft 58-jarige M. op non-actief gesteld. Het bedrijf wil eerst weten wat er waar is van de berichten dat hij de afgelopen 35 jaar diverse minderjarige meisjes van 11 tot 18 jaar, heeft misbruikt.

Volledige bekentenis

M. legde in de zomer van 2018, over de verdenkingen tegen hem, een volledige bekentenis af bij de tuchtcommissie van het ISR. Dit gebeurde na een onderzoek van het ISR naar zijn gedrag vanaf 1983. Het ging hierbij om grensoverschrijdende massages, aanrandingen, seksuele uitlatingen en intimidaties.

Niets met melding gedaan

De Atletiekunie royeerde M. voor het leven als lid maar deed geen aangifte. “Dat is aan de slachtoffers”, zo stelde bondsdirecteur Pieke de Zwart.

De voorzitter van atletiekvereniging C.A.V. Energie in Barendrecht maakte al in 2009 melding van grensoverschrijdend gedrag van M. De Atletiekunie heeft daar echter nooit onderzoek naar gedaan.

VOG overlegd

In dat jaar besloten C.A.V. en M. om per direct uit elkaar te gaan. In 2017 is M. bij deze club nog even heel kort aan de slag geweest nadat hij een VOG wist te overleggen.

Maar deze samenwerking werd al na enkele weken spoorslags beëindigd toen bleek dat hij bij Haag Atletiek op non-actief was gesteld.

Centraal meldpunt

Eens te meer wordt duidelijk hoe belangrijk het is om een centraal meldpunt in te richten om meldingen èn aangiftes op te kunnen slaan en uit te kunnen wisselen.

Alleen dan kunnen politie en justitie de juiste maatregelen treffen. Want grensoverschrijdend gedrag moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden voorkomen of gestopt.

