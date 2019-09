Misbruik jonge jongetjes bij Neptunus Arnhem

Een 21-jarige aspirant zweminstructeur uit Arnhem zit vast op verdenking van ontucht met zeker vijf jonge kinderen. De man gaf zwemles in zwembad De Grote Koppel en liep stage bij zwemclub Neptunus.

Naar nu pas bekend is gemaakt, speelde de ontucht zich af in de eerste helft van 2019. De slachtoffertjes zijn tussen de 5 en 8 jaar oud.

Ouders direct ingelicht

De 21-jarige Matthew A. is aangehouden en zit vast. Hij zou zich aan kleine jongetjes hebben vergrepen door hun geslachtsdeel te betasten. De man komt op 5 september voor het eerst voor de rechter. Hij volgt een opleiding in Rotterdam en woont in Arnhem in een begeleid woonproject.

Bestuurslid Norbert Idserda van Neptunus bevestigt dat A. vast zit. “Iedereen binnen Neptunus is enorm geschrokken. Wij hebben de ouders en leden natuurlijk direct ingelicht”, zegt Idserda.

De politie heeft het onderzoek volgens Idserda nog niet afgerond. “Daarom kunnen wij er dus nog bijna niets over zeggen. Wij krijgen over het verloop van deze zaak maar heel weinig informatie.”

VOG overlegd bij Neptunus?

Of de verdachte over een VOG beschikte wil Idserda niet zeggen. Hij stelt dat Neptunus er alles aan doet om ongewenst gedrag tegen te gaan. Ook de KNZB is van de affaire op de hoogte maar reageert daar niet inhoudelijk op.

De bond adviseert zwemclubs om àlle zweminstructeurs naar een VOG te vragen. Maar onze leden zijn niet verplicht om dat advies te volgen”, zegt projectleider code blauw Petra van den Hoek.

Sportbedrijf Arnhem

De Koppel valt onder het Sportbedrijf Arnhem dat door Neptunus over de zaak is ingelicht. “Maar meer informatie dan die mededeling hebben wij ook niet”, zegt Chantal Beltman van het sportbedrijf.

De verdachte heeft via zijn advocaat laten weten niets over de zaak naar buiten te willen brengen. Ook de welzijnsinstelling waar A. in het woonproject zit, wil niet reageren.

