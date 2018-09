Nog vier aangiftes tegen waterpolocoach Koen P.

Tegen de Leidse waterpolocoach Koen P. (32), die wordt verdacht van verkrachting en ontucht met twee minderjarigen, zijn nog vier aangiftes gedaan. Dat bleek vandaag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank.

“Ik heb iets gedaan dat niet mag en ik had wijzer moeten zijn “, zei Koen P. in de rechtszaal. De rechter heeft besloten dat P. voorlopig nog blijft vastzitten, zo meldt Omroep West.

P. ontkent verkrachting

P. heeft een verklaring afgelegd over de ontucht, maar ontkent de verkrachting van een 16-jarige waterpolospeelster tijdens een trainingskamp in Servië. “En een ander meisje van 15 heb ik nooit onder druk gezet”, zo verklaarde P.

Hij had voor zijn arrestatie in juni 2018 al eens een affaire met een minderjarig meisje. Zijn toenmalige partner, een Oranje-international die goud won op de Spelen van 2008, verbrak de relatie met P. toen dit boven water kwam.

Vier aangiftes

Over de ontucht zei de advocate van P.: “Hij heeft grenzen overschreden en is zich daarvan bewust.” Over de vier andere aangiftes wilde P. niets zeggen. Zijn advocaat noemde de zaak “emotioneel en beladen” en vroeg om schorsing. Zij wil tevens dat Koen P. voorlopig wordt vrijgelaten.

Het OM vindt echter dat P. langer moet blijven vastzitten. “Het zou niet uit te leggen zijn als hij nu voorlopig vrij zou komen”, zei de officier van justitie. “Er moeten nog veel getuigen worden gehoord.” Volgens het OM zijn sommigen bang voor de vrijlating van P. omdat hij dan zou kunnen proberen om hen op te zoeken.

Bondscoach nationaal jeugdwaterpoloteam

P. was lange tijd coach bij waterpolo- en zwemvereniging ZVL 1886 in Leiden. Hij vertrok in 2014 om bondscoach van het nationale jeugdwaterpoloteam te worden. Ook was hij sinds 2016 actief bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) Waterpolo Leiden, waar hij jong talent trainde. Hij zou na de zomer van start gaan als coach van de heren van ZVL maar werd in juni opgepakt.

