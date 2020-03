Geen verplichte VOG, dan ook geen subsidie meer

De 59-jarige atletiektrainer Jerry M. is veroordeeld tot een celstraf van achttien dagen wegens ontucht met drie pupillen. Ook kreeg hij 162 dagen voorwaardelijk en een taakstraf.

een VOG eisen Sportclubs kunnen misbruik nooit helemaal uitsluiten. Maar zij kunnen wel standaard van trainers en andere vrijwilligers

Er is nog steeds geen verplichte VOG

Zo’n 12% van Nederlandse volwassenen kreeg als kind zeker één keer met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken. Omdat niemand aangifte deed, konden daders zoals M. maar doorgaan.

Sportclubs stellen inmiddels een vertrouwenspersoon (VCP) aan en er is nu een meldplicht. Maar het overleggen van een VOG is niet verplicht. Clubs mogen zelf bepalen of zij dat van trainers en andere vrijwilligers eisen.

Slechts 13% van de 26.500 clubs doet dat nu. NOC*NSF roept gemeenten daarom op het overleggen van een VOG voor clubvrijwilligers verplicht te stellen. Als clubs dat niet doen zouden zij geen subsidie meer kunnen krijgen.

Vraag er maar eens om

“We willen hiervoor dit jaar een campagne starten”, vertelt Geert Slot, woordvoerder van het NOC*NSF. “Wij kunnen verplichte VOG niet aan clubs opleggen. Iedereen kan op basis van vriendschap en vertrouwen een vereniging beginnen. Als je dan om een VOG vraagt, dan kan iemand dat als motie van wantrouwen opvatten.”

Robert Kamper is VCP bij schaatsclub STW in Wageningen. Hij weet dat zo’n verplichte VOG gevoelig kan liggen. “Vraag er maar eens om aan een populaire trainer die al jaren bij de club zit.”

Eis het gewoon, dan gaat iedereen erin mee

Toch heeft STW in de afgelopen twee jaar van elke trainer en begeleider een VOG gevraagd. “Zo’n VOG is bij ons verplicht en het was makkelijk in te voeren. Iedereen heeft er nu eentje”, vertelt Kamper.

“Elke vereniging kan zelf beslissen hoelang zo’n verplichte VOG geldig is. Ergens tussen 1 en 5 jaar. Je moet als bestuur zo’n VOG gewoon eisen, dan gaat iedereen vanzelf mee.”

Follow @Allesportzaken