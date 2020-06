FC Almere schorste voor ontucht veroordeelde trainer

Een meermaals voor ontucht veroordeelde jeugdtrainer bij FC Almere is nu geschorst. De club heeft de 59-jarige trainer op non-actief gezet na verdenking van grensoverschrijdend gedrag.

FC Almere kreeg op 6 mei een bericht van de KNVB dat tegen de jeugdtrainer een tuchtrechtelijke procedure is gestart.

Seksuele intimidatie

De KNVB liet weten dat de geschorste trainer verdacht is van seksuele intimidatie. Daarmee zou de man het tuchtreglement hebben overtreden. De procedure is overigens niet door de KNVB zelf gestart, maar door een vechtsportbond. De man was eerder namelijk al actief als kickboksleraar maar ging ook toen in de fout.

Het gerechtshof in Leeuwarden deed in die zaak op 20 maart 2020 uitspraak. Hieruit blijkt dat de man drie jaar geleden, vier maanden lang een intieme relatie had met een minderjarige kickboksleerlinge.

Veroordeeld tot 1,5 jaar cel

Het tweetal had volgens de rechtbank in die periode ook meerdere malen seks. Voor dit feit is de man onlangs in hoger beroep veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Hij kreeg daarin een half jaar voorwaardelijk.

Het hof zegt in het vonnis te hebben meegewogen dat er sprake was van een groot leeftijdsverschil. Ook was er en een trainer-leerling verhouding. De trainer is eerder al eens veroordeeld voor een vergelijkbaar feit.

Geen signalen in de club

FC Almere geeft aan nooit signalen te hebben ontvangen over ongewenst gedrag van de man. Desondanks is door de club op 3 juni toch een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij waren ook de KNVB, de gemeente Almere en de GGD aanwezig waren.

Volgens de club is hiertoe besloten omdat de club een groot aantal minderjarige leden heeft. FC Almere heeft onlangs wel een aantal video’s van Facebook-pagina van de club verwijderd. In filmpjes op de site was te zien hoe de geschorste trainer les gaf aan minderjarige voetballers.

Follow @Allesportzaken