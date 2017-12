Olfers aanvaardt IAAF functie met groot afbreukrisico

Marjan Olfers gaat deel uitmaken van de ethische commissie van de internationale atletiekfederatie (IAAF). Deze commissie zal zich gaan buigen over ethische kwesties maar ook over bestuurlijke zaken.

Olfers: “Mijn onafhankelijkheid is echt een voorwaarde voor mij, anders kan ik niet functioneren”, legt ze uit. “Alleen als je als commissie onafhankelijk bent, sta je in je kracht.”

Regelmatig onder vuur

De IAAF lag de afgelopen jaren regelmatig onder vuur. Niet alleen zou de bond te laks hebben opgetreden bij diverse dopingkwesties. Ook oud-voorzitter Lamine Diack bracht de federatie in diskrediet nadat hij werd gearresteerd voor corruptie en witwassen.

Olfers is voorzichtig

Toch kijkt Olfers vol verwachting uit naar haar nieuwe avontuur maar zij is wel voorzichtig. Zo is de bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en erg gesteld op haar onafhankelijkheid.

Bestuurslid EK atletiek

Vorig jaar maakte Olfers op een internationaal podium al kennis met atletiek, als bestuurslid van de EK atletiek. Dat kon zij worden op voordracht van de gemeente Amsterdam. Dit keer is zij echter benaderd door de IAAF.

Enorm afbreukrisico

Zij vindt de uitnodiging eervol omdat zij nu een bijdrage kan leveren aan het schoonmaken van de atletiek. “Ik zal voorzichtig aan mijn opdracht beginnen want het is een functie met een enorm afbreukrisico”, aldus Olfers. “Dus wanneer ik over een half jaar al weer weg ben, dan weet je dat er gedonder is in de tent.”

