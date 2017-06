Toename matchfixing verwacht, KNVB eist maatregelen

Het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 voorziet een toename van matchfixing. De KNVB dringt op nieuwe wetgeving aan om fixers beter aan te kunnen pakken. In Nederland bestaat zo’n wet nu niet omdat de huidige wetgeving toereikend zou zijn.

“Wij zien bij matchfixing hoge winsten en een lage pakkans. Dat is een aantrekkelijke cocktail voor criminelen”, zegt Gijs de Jong, operationeel directeur van de voetbalbond.

Gokmarkt groeit razendsnel

De Jong: “Een apart wetsartikel heeft een afschrikkende werking maar er moet ook beter informatie worden uitgewisseld tussen internationale autoriteiten.” Wereldwijd wordt er jaarlijks tussen 1.000 en 1.500 miljard euro vergokt, wat een grote aantrekkingskracht heeft voor criminelen. Volgens het Nationaal Dreigingsbeeld groeit de gokmarkt razendsnel en vooral in China.

De dood van de sport

Criminelen organiseren zich steeds beter en de aandacht verschuift naar sporters en lagere sportcompetities. En niet alleen in het voetbal maar ook bij tennis en darten. “Het is de dood van de sport want wij gaan aan het resultaat twijfelen”, zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht. “En criminelen infiltreren via matchfixing in de sportwereld en wassen daar hun geld wit.”

Chinese deal

Voor het eerst is matchfixing opgenomen in het Nationale Dreigingsbeeld over de georganiseerde misdaad. Hierin wordt ook een niet eerder bekende deal beschreven m.b.t. de uitzendrechten van de Nederlandse voetbalcompetitie. Deze zouden onlangs verkocht zijn aan China waardoor onze competitie aantrekkelijker zou worden voor matchfixers.

Ook lagere divisies

Onderzoekers van Sportradar in Zwitserland houden alle wedstrijden van de Eredivisie en de Jupiler League in de gaten. Het bedrijf volgt de gokmarkt en signaleert verdachte wedstrijden. De Jong vindt dat ook de wedstrijden in lagere divisies moeten worden gevolgd en ook Olfers vindt dat opsporingsdiensten meer werk moeten maken van matchfixing. “Pak je dit niet aan, dan werk je de groei van alle soorten criminaliteit in de hand. Hier moet prioriteit van worden gemaakt, anders blijf je achter de feiten aanlopen.”

