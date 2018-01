Hoe schuldig zijn top 50 tennissers aan matchfixing?

Tennisser Daniel Köllerer werd in 2011 voor de rest van zijn leven verbannen van het profcircuit. Zeven jaar later heeft tennis het voetbal ingehaald als meest matchfixing gevoelige sport ter wereld.

Köllerer werd op zijn 17de jaar professioneel tennisspeler. Negen jaar later werd levenslang verbannen voor matchfixing, een beschuldiging die hij nog steeds stellig ontkent.

Crazy Dani

Wie herinnert zich crazy Dani niet, de bad boy van het tennis voordat Nick Kyrgios op het toneel verscheen. Altijd energiek en altijd gepassioneerd, alsof tennis alles voor hem betekende.

In 2011 schreef Köllerer geschiedenis toen hij als eerste proftennisser voor het leven werd verbannen door de Tennis Integrity Unit (TIU). Hij kreeg een boete van 100.000 dollar.

Nieuw leven

“Mijn peetvader zei dat ik dit leven niet meer aan kon”, herinnert Köllerer zich. “Omdat ik snel vader zou worden moest ik de kans maar aangrijpen om een ​​nieuw leven te beginnen. Maar ik ging in beroep tegen mijn levenslange uitsluiting. In maart 2012 handhaafde het Court of Arbitration for Sport (CAS) echter de beslissing. Alleen de boete werd vernietigd.”

Nooit iets gedaan

Toen zijn vriendin hem verliet bleef hij alleen achter met zijn dochtertje. Op dat moment stortte zijn leven in en zocht hulp bij een psychiater. “Steeds als ik mijn tennistas of mijn racket zag begon ik te huilen als een baby. Ik heb mijn leven aan deze sport gegeven tot ik werd verbannen voor iets dat ik nooit heb gedaan.”

Top 50 wereldspelers

Matchfixing als gezwel in het tennis, ging de afgelopen 10 jaar altijd over de onderlaag van het toptennis. Maar uit een BBC / Buzzfeed rapport van januari 2016 bleek dat van de 50 grootste spelers ter wereld, er 16 herhaaldelijk werden gemarkeerd vanwege een verdachte activiteit. Maar daar heeft de TIU nooit iets mee gedaan.

Voetbal ingehaald

De TIU wees dan wel de beschuldigingen af, de stank werd wel steeds erger. Want ook drie wedstrijden op Wimbledon 2017 werden aangemerkt vanwege mogelijke matchfixing. En in oktober 2017 onthulde de Sports Betting Intelligence Unit dat tennis het voetbal in Engeland had ingehaald als de sport met de meeste verdachte wedactiviteiten.

Reputatie van het tennis

Mark Harrison, hoofd communicatie bij de TIU: “Het beschermen van de reputatie van het tennis is de hoogste prioriteit voor de TIU. Maar wij weten nog steeds niet hoe schuldig topspelers zich aan matchfixing maken. Misschien geeft het eindrapport van de TIU daarop komend voorjaar een antwoord.”

Dit is een vertaling van een artikel dat op 11 januari verscheen op de website van de Sports Integrity Inititive.

