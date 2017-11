Bewijs matchfixing blijkt door OM lastig te leveren

“Het OM wil meer bewijs in handen krijgen voor matchfixing. Het wil daarom spelers en bestuurders van sportclubs het melden, zodra zij door matchfixers worden benaderd”, zo schrijft de Volkskrant.

Het OM maakte bekend dat de middenvelder Ibrahim Kargbo niet zal worden vervolgd voor het manipuleren van wedstrijden van Willem II wegens onvoldoende overtuigend bewijs.

Pijnlijke worsteling

De zaak rond Kargbo maakt de worsteling van de autoriteiten met matchfixing pijnlijk duidelijk. Officier van justitie Martine Boerlage: “Als je het in samenhang bekijkt krijg je er buikpijn van want dit is niet goed.”

“Het is duidelijk dat Kargbo en Perumal samen hebben geprobeerd om wedstrijden te fixen. En dat is mogelijk een of meerdere keren gelukt, alleen strafrechtelijk worstelen wij met het bewijs”, stelt Boerlage.

Strafbaarstelling

“Wij zijn blij dat het OM nu ook de strafbaarstelling van matchfixing gaat onderzoeken”, zegt Gijs de Jong van de KNVB. “Daarvoor pleit de KNVB al jaren. Met een meldplicht en strafbaarstelling kunnen wij deze zaken beter aanpakken.”

Verlies bij Ajax en Feyenoord

Uit onderzoek van de Volkskrant in januari 2015 bleek dat Kargbo geld ontving om Willem II met ruimte cijfers te laten verliezen bij zowel Ajax als Feyenoord. Mede omdat de belangrijkste verdachten in het buitenland verbleven, heeft het onderzoek van justitie ruim 2,5 jaar geduurd. En in deze periode verjaarden de strafbare feiten waardoor een rechtszaak onmogelijk werd.

25.000 euro

Het lukte de politie wel om een gedeeltelijke bekentenis af te dwingen van de Singaporese matchfixer Wilson Raj Perumal. Hij bekende dat hij Kargbo meermaals geld gaf om wedstrijden te beïnvloeden. Dat lukt één keer. Voor de wedstrijd Ajax-Willem II in oktober 2009 betaalde hij Kargbo 25.000 euro om met drie goals verschil te verliezen. Het werd 4-0.

Oordeel van het OM

“Wij dachten dat wij genoeg bewijs hadden”, stelt het OM. “Maar Kargbo bestreed in februari 2016 dat hij duels heeft gefixt want anderen zouden toegang hebben gehad tot zijn mailbox.” De politie noemt zijn verklaring ongeloofwaardig.

Wettelijke meldplicht

Het OM onderzoekt nu het nut van een wettelijke meldplicht voor spelers die worden benaderd door matchfixers. Boerlage: “Zo’n meldplicht zou handig zijn geweest bij dit onderzoek. Er was contact met Perumal dat niet is gemeld en Perumal erkent dat zij elkaar spraken over het fixen van duels.”

Signalen

Andere landen hebben al een meldplicht voor sporters. Via een meldplicht in Nederland, wil het OM meer onderbouwde signalen over manipulatie krijgen. “Want daar ontbreekt het nu aan”, stelt justitie.

Dat bestrijdt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de VU. “Zodra er signalen zijn dat er iets niet klopt, worden die al doorgegeven. Het probleem is dat het OM er niets mee doet of te traag reageert.”

