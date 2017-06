KNLTB: doe aangifte van een online bedreiging

Veel tennissers, hoog en laag geklasseerd, krijgen te maken met bedreigingen via sociale media. “Die zijn bijna allemaal afkomstig van teleurgestelde online gokkers”, zegt Rosalie Tamminga van de KNLTB. “Maar doe altijd aangifte.”

Marjan Olfers “Mondiaal is tennis na voetbal de populairste sport waarop wordt gegokt”, zegt, hoogleraar sport en recht. Die markt is jaarlijks 1.000 tot 1.500 miljard euro groot en groeit.

Gokaanbod is groot

Op bijna elke actie in een tenniswedstrijd kan een weddenschap worden afgesloten. Wie maakt bijvoorbeeld het volgende punt, wie wint de game of wie gaat er met de eerste setwinst vandoor. En het gokaanbod is groot want er wordt bijna elke dag wel ergens op de wereld een professionele tenniswedstrijd gespeeld.

KNVB kent geen signalen

Bij de KNVB zijn geen signalen bekend van voetballers die worden bedreigd door teleurgestelde gokkers. Maar anders dan bij voetbal gaat het bij tennis om individuele sporters die persoonlijk verantwoordelijk zijn voor het resultaat. En zij zijn makkelijk online te bereiken.

Doe aangifte

De KNLTB adviseert spelers zoals Richel Hogenkamp om van een bedreiging aangifte te doen bij de politie. Ook al is de aanpak van de daders buitengewoon moeilijk. “Hoe meer aangiftes er binnenkomen, hoe eerder de politie er iets mee moet zal gaan doen”, stelt Tamminga.”

Offline halen

Het enige dat sporters nu kunnen doen is bedrijven zoals Facebook en Twitter vragen om het account van de bedreiger offline te halen. Dat is voor een individuele sporter niet eenvoudig, maar mondiaal hebben de tennisbonden inmiddels korte lijntjes me deze bedrijven.

Matchfixing zal toenemen

Met de groei van het online gokken neemt ook het gevaar toe van matchfixing. De politie stelt in het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 dat het aantal zaken van matchfixing zal gaan toenemen. Veel sporters kunnen maar met moeite het hoofd financieel boven water houden en kunnen daardoor vatbaar worden voor onheuse beïnvloeding van wedstrijduitslag.

