Achilles 29 moet van de rechter de opstallen ontruimen

Het Achilles ’29 drama is een feit. Het bestuur noch de leden van de club mogen De Heikant betreden. Achilles moet van de rechter bovendien de opstallen helemaal ontruimen.

De eigenaren van de velden en opstallen leven al enige tijd in onmin met Achilles. De rechter heeft het clubbestuur nu bevolen om alle spullen op het sportpark weg te halen.

Achilles ’29 moet opstallen ontruimen

Sinds januari 2015 huurt de stichting Accommodatie Achilles ’29 de sportvelden van de eigenaar van de velden. Maar in juni 2019 ging de stichting failliet en kwamen partijen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Gesprekken over een oplossing brachten geen oplossing en de eigenaren sloten het terrein af. Vervolgens gaven zij het bestuur te verstaan dat de club het terrein moest ontruimen en verlaten.

Toegang via een slijptol

Op 11 november 2019 verschaften leden van Achilles en haar voorzitter zich met een slijptol toegang tot het terrein. Sindsdien laten de eigenaren het sportpark bewaken. De club liet op 14 december 2019 echter weten gebruik te zullen gaan maken van de kantine.

Daarop stapten de eigenaren naar de rechter. Zij vorderen een verbod tot het betreden van de velden en ontruiming van de opstallen. De club eist op haar beurt dat zij weer gebruik mag maken van de velden en de opstallen.

Eigenaren staan in hun recht

De eigenaren hoeven niet te dulden dat Achilles ’29 het sportpark betreedt. De afspraken zijn opgezegd, al dan niet via de curator als gevolg van het faillissement. Of de eigenaren gehouden zijn om met de club nieuwe afspraken te maken, is aan de bodemrechter. Mogelijk is ook de gemeente Berg en Dal daarbij partij.

De club heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij nergens anders terecht kan om te voetballen. Er is dan ook geen reden om vooruit te lopen op een beslissing van de bodemrechter.

Verbod op betreding

De verhouding tussen de partijen is zeer gespannen en dat dient de club zichzelf aan te rekenen. Achilles ’29 krijgt op straffe van dwangsommen een verbod om zonder toestemming het sportpark te betreden. Achilles 29 moet van de rechter de opstallen ontruimen. Het bestuur moet de leden ook binnen 24 uur na betekening van het vonnis, hierover schriftelijk informeren.

