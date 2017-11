Sportclubs kunnen het meestal met een jurist af

Clubbestuurders denken dat zij bij juridische vragen al gauw naar een advocaat moeten stappen. Maar dat is meestal niet nodig. Bij een jurist te rade gaan levert doorgaans al het gewenste resultaat.

Sportclubs hoeven gelukkig niet vaak te procederen. En door tijdig bij een jurist aan te kloppen, is inschakeling van een advocaat meestal niet nodig.

Jurist of advocaat

Juristen hebben een diploma recht behaald aan een HBO of universiteit. Pas met een afgeronde master opleiding mogen zij de titel ‘mr.’ voeren. Een advocaat heeft een mr. titel behaald aan de universiteit maar heeft daarna een advocatenstage gedaan bij een advocatenkantoor.

Geen procedure

Als een sportclub een juridische vraag heeft, dan kan een jurist vaak prima helpen. En hij of zij kan vaak voorkomen dat een club in een procedure belandt. Of de vragen over de interne organisatie gaan, over statuten of over reglementen, een jurist kan vaak voorkomen dat het pad naar de rechter wordt ingeslagen. En hij of zij mag wel procederen, maar niet overal.

Vaak veel goedkoper

Een jurist mag zaken bijstaan die voor de kantonrechter dienen. Zaken zoals arbeids- of huurgeschillen en vorderingen tot een bedrag van 25.000 euro. Maar ook bij bestuursrechtelijke zaken, bij geschillen met een gemeente of met overheden. Veel juristen specialiseren zich in een bepaald rechtsgebied en zijn vrijwel altijd goedkoper dan een advocaat.

Beperkte gevallen

Bijstand van een advocaat is verplicht als je gaat procederen in burgerlijke zaken die bij de Rechtbank, het Hof of de Hoge Raad dienen. Wil of moet een club procederen in een zaak, dan moet dus een advocaat worden ingeschakeld. Dat kan nodig zijn voor zaken zoals opzegging, schorsing, royement of lidmaatschapsrechten en plichten.

Tijdig aankloppen

Procederen is een vak apart en komt bij sportclubs maar weinig voor. Door tijdig bij een jurist(e) aan te kloppen, is inschakeling van een advocaat meestal niet nodig.

Follow @Allesportzaken