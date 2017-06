Opsterland niet blij met onderhoudszwaard van Damocles

De stichting Sportgebouw Kortezwaag en de gemeente Opsterland liggen juridisch overhoop over de privatisering van de sportaccommodaties. Het gaat om veel geld maar ondanks pogingen van de rechter, wil Opsterland niet over de kwestie onderhandelen.

mr. J.A. Werkema Omdat de juridisch medewerker van Opsterland aangaf geen onderhandelingsruimte te zien, concludeerde rechterdat er dan een puur juridisch geschil overblijft.

Interessant vonnis

Beide partijen moeten nu hun interpretatie van het twintig jaar oude erfpachtcontract schriftelijk inleveren. De rechter zal vervolgens vonnis wijzen. Dat vonnis zal ook interessant zijn voor de andere lokale sportclubs met een vergelijkbaar contract. Als de stichting gelijk krijgt, en Opsterland voor het accommodatie onderhoud moet opdraaien, dan wacht de gemeente een zware financiële tegenvaller.

Twee mogelijkheden

Alles draait om een erfpachtconstructie uit 1996. De clubs kregen destijds geld voor groot en klein onderhoud in de komende twintig jaar. Na afloop, op 1 januari 2016, gaf Opsterland de clubs twee mogelijkheden. De bestaande constructie wordt eeuwigdurend voortgezet of de clubs nemen de grond voor een klein bedrag over. In beide gevallen blijven de clubs verantwoordelijk voor onderhoud en investeringen in de gebouwen.

Eerst oude contract afhandelen

De stichting Sportgebouw Kortezwaag weigert echter om een optie te kiezen. Penningmeester Rolf Rudolphy gaf in de rechtbank aan eerst het contract netjes te willen afhandelen alvorens over de toekomst te willen praten. De stichting eist 288.000 euro om een restschuld van 150.000 euro bij die clubs af te betalen.

Geen euro

Rudolphy: “Als wij nu op het voorstel ingaan dan krijgen we geen euro. Wij krijgen alle verantwoordelijkheid voor toekomstige nieuwbouw en de gemeente is gevrijwaard van alle verplichtingen. Dat kan niet.”

De stichting stelt dat er sinds 1996 wel geld was voor het onderhoud, maar niet voor reservering voor nieuwbouw. Het bestuur vindt bovendien dat in het oude contract staat dat na afloop de gebouwen weer teruggaan naar Opsterland en dat de stichting daarvoor een vergoeding ontvangt.

