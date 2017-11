VNG: Bestaansrecht Wet markt en overheid ontbreekt

“De Wet markt en overheid (WMO) die (sport)ondernemers moet beschermen tegen concurrerende overheden, heeft geen bestaansrecht.” Dat stelt de VNG in reactie op het kabinetsplan om de wet juist aan te scherpen.

De VNG vindt dat de WMO geen bestaansrecht heeft. “ Gemeenten kunnen het zich financieel niet eens veroorloven om activiteiten onder de kostprijs te verrichten.”

Geen bestaansrecht

De koepel heeft het kabinet per brief laten weten dat alleen díe activiteiten worden gehandhaafd, die echt het algemeen belang dienen. “Mede om die reden heeft deze wet geen bestaansrecht.” Dat o.a. sportondernemers oneerlijke concurrentie ervaren, zou volgens de VNG “daarom vooral een kwestie van perceptie” zijn.

Minimaal de kostprijs

Sinds 2012 is de WMO stapsgewijs in werking getreden. In de wet zijn gedragsregels opgetuigd waaraan overheden moeten voldoen, zodra zij economische activiteiten verrichten. Zo moet daarbij minimaal de kostprijs gerekend worden. Volgens de VNG alleen maar administratieve rompslomp.

Algemeen-belang-besluiten

Volgens het kabinet omzeilen veel gemeenten nu de gedragsregels door maat ‘algemeen-belang-besluiten’ te nemen. Op dat moment treden namelijk de gedragsregels buiten werking. Maar het kabinet wil de wet juist aanscherpen met een strengere motivatieplicht op dit punt. Ook zouden ondernemers inspraak moeten krijgen.

Deugdelijk motiveren

Extra motiveringseisen zijn volgens de VNG helemaal niet nodig. “Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet een besluit altijd al deugdelijk zijn gemotiveerd. En het is aan de rechter om te beoordelen of dat in een voorkomende zaak het geval is.”

Inspraak een te zwaar middel

Ook het verplichten van inspraak zou een ‘te zwaar middel’ zijn. Hetzelfde geldt voor de verplichte evaluatie van de algemeen-belang-besluiten, die het kabinet voorstelt. “Dit voorstel is een ingreep in de bestuurlijke autonomie van gemeenten.”

“Het is de gemeenteraad die een algemeen-belang-besluit vaststelt. En het is dan ook aan de gemeenteraad om te beslissen of een besluit moet worden herzien en zo ja, op welke gronden.”

