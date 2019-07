Vijftal mag geen enkel zwembad in Den Haag meer in

Een vijftal jongens en mannen mag geen enkel zwembad in Den Haag meer in na bedreiging en mishandeling. Zij hebben in mei twee badmeesters in het Hofbad mishandeld en bedreigd.

Richard de Mos De gemeente heeft hen voor onbepaalde tijd een toegangsverbod opgelegd voor alle Haagse zwembaden. Sportwethouderheeft deze maatregel afgekondigd.

Grote vechtpartij in het Hofbad

In mei waren zo’n 20 mensen betrokken bij een grote vechtpartij in het Hofbad. De sfeer sloeg op 1 mei jl. rond acht uur ’s avonds plotseling om en meerdere mannen belaagden de badmeesters. Bij het incident raakte één van de badmeesters gewond en werd de andere bedreigd met een mes.

De Haagse politie pakte naar aanleiding van dit incident vijf jonge mannen op. De jongste verdachte was destijds 14 jaar oud en de oudste 22. Een groot aantal bezoekers was getuige van deze vechtpartij.

Veel kinderen zagen de mishandeling

“Tijdens de vechtpartij waren ook veel kinderen aanwezig. Zij hebben de mishandeling en de bedreiging dus zien gebeuren”, zo laat de politie weten. “Deze gebeurtenis heeft ook op de slachtoffers een diepe indruk gemaakt.”

Badmeesters zorgen ervoor dat mensen veilig kunnen zwemmen. Dat nou juist zij zijn mishandeld en bedreigd, zorgt voor verontwaardiging bij de bezoekers maar ook bij de zwembadmedewerkers.

Uitsluiting voor onbepaalde tijd

De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Den Haag namen de zaak zeer serieus en onderzochten de vechtpartij. Dit onderzoek heeft nu dus geleid tot uitsluiting van deze vif mannen. De daders kunnen geen bezwaar indienen tegen hun uitsluiting.

In Den Haag moet iedereen die ouder is dan 14 jaar, verplicht een zwempas hebben. “Sinds de invoering heeft de gemeente al meer dan 120 zwemmers de toegang tot ieder zwembad in Den Haag ontzegd”, zegt De Mos. “Van deze mensen zullen wij geen last meer hebben. Het zwemmen moet namelijk wel voor iedereen leuk blijven.”

