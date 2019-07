Tennisclub De Hopbel door de gemeente afgeserveerd?

Tennisclub De Hopbel in Schijndel leed op 2 juli jl. een nederlaag in de rechtbank in Den Bosch. Maar voorzitter Paul Schoenmakers geeft de strijd om 20.000 euro subsidie nog niet op.

Tennisclub De Hopbel voert een juridische strijd tegen de gemeente Meierijstad . Een subsidieaanvraag is afgewezen en de club voelt zich nu door de gemeente afgeserveerd.

Paleis van Justitie

Het strijdtoneel van de tennisclub was op dinsdagochtend zaal C van het Paleis van Justitie in Den Bosch. Daar zat voorzitter Schoenmakers tegenover rechter H. de Koning. Rechts van hem zitten zijn juridisch adviseur en sportmanager Mari Rovers van de gemeente.

Tennisclub De Hopbel voelt zich afgeserveerd

Tennisclub De Hopbel voelt zich afgeserveerd door de gemeente. De club met ruim 450 leden vroeg subsidie aan voor de accommodatie maar kreeg die niet. Andere buitensportclubs krijgen 82% van hun huur, voor zaken zoals kleedkamers en velden terug in de vorm van subsidie. Maar die krijgen tennis- en golfclubs niet.

Meierijstad vindt echter dat tennis- en golfclubs hun broek zelf maar moeten ophouden. “Maar Meierijstad kan toch niet in de portemonnee van onze leden kijken”, stelt Schoenmakers na afloop van de rechtszaak. “Het gaat om zo’n 20.000 euro per jaar die wij als club door de afwijzing mislopen.”

Bezwaar tegen de sportnota

Schoenmakers liep op 2 juli in de rechtszaal tegen een nederlaag aan. Rechter De Koning oordeelde dat Meierijstad in zijn gelijk staat. Het gaat nu nog ‘slechts’ om het formele bezwaar van Tennisclub De Hopbel tegen de sportnota uit 2018. Hierin staat het voornemen om de tennis- en golfsport geen subsidie te geven.

Het gaat nu nog niet om het formele besluit om géén subsidie te verstrekken. De Hopbel, de enige van tien tennisclubs in Meierijstad die niet geprivatiseerd is, tekende bezwaar tegen dit voornemen. Maar de rechtbank verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk. Maar Schoenmakers laat het er niet bij zitten en hoopt dat de volgende set voor Tennisclub De Hopbel is.

