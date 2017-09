SilverDome Zoetermeer moet komend seizoen open

Zoetermeer is in het gelijk gesteld in een kort geding tegen de pachter van de SilverDome. Deze vond dat niet van haar gevraagd kon worden om de Oval het komende schaatsseizoen open te stellen.

SilverDome stelde dat de hoge onderhoudskosten niet opwegen tegen de lage opbrengsten van de ijsbaan. Een gevolg van de teruglopende belangstelling voor de schaatssport.

Afspraken

“Als zij de baan zouden moeten openstellen kan de stichting die de hal exploiteert failliet gaan”, zo stelt de SilverDome. De gemeente wees echter op de afspraken die hierover zijn gemaakt en de voorzieningenrechter geeft Zoetermeer op dit punt gelijk.

Inkomsten compenseren

Partijen hebben afgesproken dat de SilverDome moest worden gebruikt als ijs- en evenementenhal. Die afspraak heeft betrekking op de ijshockey- en de curlingbaan maar ook op de Oval. Eventuele geringe inkomsten daaruit zouden kunnen worden gecompenseerd met inkomsten uit andere onderdelen, zoals de organisatie van evenementen.

Ook zijn andere manieren van gebruik toegestaan om de maatschappelijke functie van de hal te behouden. De exploitatie die voor rekening en risico van de SilverDome is, moet dus in het grotere geheel worden gezien.

Onderhoudskosten niet voor Zoetermeer

Dat er nu hoge kosten moeten worden gemaakt vanwege betonrot en lekkages, kan niet op Zoetermeer worden afgewenteld. De gemeente heeft destijds al een grote bijdrage geleverd aan de bouw van de hal. Partijen zijn daarna overeengekomen dat de kosten voor onderhoud voor rekening van de SilverDome zouden zijn.

Geld reserveren

Het was ook al langer duidelijk dat er op enig moment onderhoud zou moeten worden verricht. De SilverDome had hiervoor dan ook geld moeten reserveren. Zij moet nu op korte termijn het onderhoud laten verrichten dat nodig is om in ieder geval komend seizoen open te kunnen gaan.

Follow @Allesportzaken