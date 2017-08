Oud-elftalleider verzon seksadvertenties uit wraak

Een 41-jarige oud-elftalleider uit Veghel heeft 2 maanden voorwaardelijke celstraf en 100 uur taakstraf opgelegd gekregen. Hij verzon en publiceerde uit wraak seksadvertenties namens voetbalclubleden en hun vrouwen.

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelde de oud-coach uit Veghel tot een voorwaardelijke straf en het betalen van een schadevergoeding aan vijf personen.

Uit wraak

De voormalig elftalleider plaatste in 2013 en 2015 verzonnen seksadvertenties op diverse landelijke en lokale internetsites. Dit deed hij uit naam van vijf leden van de plaatselijke voetbalclub uit Mariaheide. De verdachte deed dit uit wraak omdat hij in 2002 als elftalleider door deze leden zwart zou zijn gemaakt.

Voornamen en foto’s

Zo stelde de man, zogenaamd namens een clublid en zijn vrouw, een advertentie op met de tekst: “Wij zijn op zoek naar een leuk paar van rond de 45 jaar voor seks. Wij zijn in voor alle vormen van seks.” De man vermeldde daarbij ook de voornamen en telefoonnummers van de betrokkenen en plaatste in twee gevallen ook foto’s van hen. De vermelde personen zijn in twee gevallen zelfs benaderd door belangstellenden.

Ontoelaatbare wraakactie

De rechtbank oordeelde dat de man inbreuk heeft gepleegd op de privacy van de slachtoffers. Hierdoor kunnen lange tijd gevoelens van angst, onrust en onveiligheid blijven bestaan. De rechtbank beschouwde zo’n wraakactie als ontoelaatbaar en zeker binnen een kleine gemeenschap waarin iedereen elkaar kent.

Geen strafblad

In het voordeel van de coach weegt de rechtbank mee dat hij geen strafblad heeft. Ook heeft de verdachte aan het onderzoek meegewerkt en berouw getoond voor zijn handelen. De straf van de rechtbank is hoger dan de twee weken zoals door de officier van justitie was geëist.

De taakstraf van 100 uur is gelijk aan de eis. Dat laatste geldt eveneens voor de schadevergoeding die de man aan de vijf slachtoffers moet betalen. Deze varieert van 750 tot 1.000 euro.

