Rechter beslist over onderhoudskosten clubs Putten

Gaat de gemeente Putten het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties in 2017 nu wel of niet betalen? Binnen 14 dagen moeten dat helder zijn anders neemt de rechter een beslissing.

De sportstichtingen hebben de gemeente Putten in kort geding voor de rechter gedaagd. Als partijen het niet eens worden over een bedrag van 36.000 euro, dan doet de rechter uitspraak.

Afspraken

De sportstichtingen vinden dat de gemeente zich aan de afspraken over het betalen van groot onderhoud moet houden. Maar Putten verweert zich door te stellen dat “het bekend was dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2017 zou stoppen.” Alle betrokkenen zouden al weten dat de subsidie voor groot onderhoud wordt geschrapt. Dit besluit is ook opgenomen in het sportaccommodatieplan voor de komende jaren.

Rechter

Maar CDA, VVD en Gemeentebelang in de gemeenteraad willen deze subsidie niet schrappen. Zij zijn bang dat de clubs na afschaffing ervan, hun contributies moeten verhogen, ten koste van het ledenaantal.

De VVD-fractie vindt het bovendien een slechte zaak dat er een rechter aan te pas moet komen om het conflict op te lossen. Met name omdat de presentatie van de sportaccommodatieplan hierdoor is vertraagd.

Gepasseerd station

De partijen kunnen zich in grote lijnen wel vinden in het sportplan voor de komende jaren. Sportwethouder Nico Gerritsen stelt dat het alsnog beschikbaar stellen van subsidie een gepasseerd station is.

Sportpark Putter Eng

Een aantal partijen heeft nog wel vraagtekens bij het streven om sportpark Putter Eng om te vormen tot een open sportpark. Er wordt getwijfeld aan het draagvlak hiervoor bij de gebruikers. Dat was voor Gemeentebelangen en CDA reden om tegen de hele accommodatienota te stemmen.

Maatschappelijke activiteiten

Volgens wethouder Gerritsen is dat draagvlak er bij twee van de grootste gebruikers. Hij gaat nu nog met de overige partijen in gesprek over de noodzaak om maatschappelijke activiteiten op de sportvelden te ontwikkelen.

