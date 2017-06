Puntenaftrek Achilles ’29 door rechter gehandhaafd

De rechtbank in Arnhem heeft op 9 juni uitspraak gedaan inzake het spoedappèl dat Achilles ’29 tegen de KNVB heeft laten instellen. De club wilde dat de beroepsprocedure over de puntenaftrek onrechtmatig wordt verklaard.

De puntenaftrek zorgde ervoor dat Achilles’29 al kansloos was voor het treffen tegen Jong PSV. Daarna kwam de club niet meer tot echt goede prestaties.

Niet in de Jupiler League

Na de uitspraak dor de rechtbank is duidelijk geworden dat Achilles ’29 komend seizoen definitief niet meer in de Jupiler League zal spelen. De club uit Groesbeek kreeg van het gerechtshof te horen dat de KNVB in het gelijk is gesteld in de zaak waarbij de bond Achilles ’29 drie punten in mindering bracht.

Club ging niet akkoord

De licentiecommissie legde Achilles ’29 die straf al op 5 mei op omdat de club bij herhaling niet aan de financiële doelstellingen voldeed. Later op die datum moest de club nog spelen. Door de puntenaftrek was degradatie voor de club echter al een feit. Achilles ging vervolgens niet met de straf akkoord maar de beroepscommissie van de KNVB wees het protest af.

Spoedappèl zonder succes

Achilles ’29 besloot daarop om een spoedappel aan te vragen maar het gerechtshof heeft geoordeeld dat de KNVB correct handelde. Indien Achilles ’29 in het gelijk zou zijn gesteld, dan zou een eventuele puntenaftrek pas voor volgend seizoen gaan gelden. Maar de opgelegde straf blijft dus gehandhaafd. Achilles ’29 eindigde uiteindelijk op vijf punten achterstand van nummer negentien Dordrecht.

Reactie van Achilles ’29

“Het Hof in Arnhem is van mening dat de uitleg van de KNVB de toets kan doorstaan. In de praktijk betekent dit dat de beroepscommissie van de KNVB een club direct kan oproepen. Een club moet hier vervolgens altijd gehoor aan geven. Daarbij is het niet van belang hoeveel tijd een club nodig heeft om de verdediging voor te bereiden.”

Follow @Allesportzaken