NWC Asten moet beheerder 54.000 euro nabetalen

Vv NWC in Asten moet voormalig kantinebeheerder Leon Cortenbach zo’n 54.000 euro nabetalen. Een geschil over financiële afspraken is door Cortenbach gewonnen, zo blijkt uit een gerechtelijke uitspraak.

Voetbalvereniging NWC in Asten en Cortenbach verschilden van mening over een nieuwe huurconstructie.

Nieuwe huurconstructie

Cortenbach was een aantal seizoenen gastheer op het sportpark van de club. De dienstverlening verliep naar volle tevredenheid van de club. Maar na enkele jaren wilde NWC met de beheerder een nieuwe huurconstructie afspreken.

Contract nooit ontbonden

Maar Cortenbach is niet ingegaan op het nieuwe voorstel van de club om de kantine te gaan huren voor een bepaalde huurprijs, plus 5% van de omzet. Het toen geldende contract is door NWC echter nooit ontbonden.

Nog een jaar doorlopen

De opzegtermijn voor het contract was een half jaar. Indien het contract niet zou worden gehandhaafd, dan zou het nog een jaar doorlopen. Hierover heeft de kantonrechter nu een uitspraak gedaan in het voordeel van Cortenbach.

De advocaat van de voetbalclub bestudeert nu de uitspraak en beraadt zich nog over een eventueel hoger beroep.

Eventueel in hoger beroep

In juni 2015 heeft Cortenbach de deur bij vv NWC al achter zich dicht getrokken. Een klein jaar later, in mei 2016, is hij aan de slag gegaan in de kantine van sporthal De Schop.

