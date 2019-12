Nader onderzoek faillissement Topsport Limburg

Er komt nader onderzoek bij Topsport Limburg waar Eric Bessems bestuurder was. Op de dag dat de stichting faillissement aanvroeg, is hem namelijk nog bijna 10.000 euro betaald. Mogelijk zijn andere schuldeisers hierdoor benadeeld.

De Rvt en de RvB van Topsport Limburg hebben op 24 oktober nog betalingen toegestaan. Dit was de dag waarop zij besloten om het faillissement aan te vragen.

Nader onderzoek Topsport Limburg

Volgens de notulen ontving een advocatenkantoor nog ruim 19.500 euro. Eric Bessems trad in maart 2019 aan als vervanger van Geert Ruigrok. Zijn administratiekantoor ontving op de valreep nog bijna 10.000 euro.

Het geld dat nog in kas was is deels gebruikt voor betalingen aan bedrijven die hebben meegewerkt aan het reddingsplan. Dit bevestigde curator Jacques Paulissen. Deze betalingen vereisen volgens Paulissen nader onderzoek omdat hierdoor mogelijk andere schuldeisers zijn benadeeld. De stichting leunde zwaar op subsidie, vooral van de provincie Limburg.

Direct geld terug

Een schuldenaar moet alle crediteuren gelijk behandelen als een bankroet onvermijdelijk is. Als blijkt dat andere schuldeisers benadeeld zijn, is er sprake van paulianeus handelen en kan de curator het geld terugvorderen. Onder voorwaarden is betaling van de begeleiding van een faillissement echter toegestaan.

Bessems: “Het was niet mijn besluit maar dat van de raad van toezicht. Een jurist heeft ons verzekerd dat de betalingen rechtmatig waren. Het personeel heeft het salaris die maand ook nog gekregen. Als de curator de betaling niet rechtmatig vindt, dan krijgt hij het geld meteen terug.”

Financieel wanbeleid

De curator onderzoekt niet alleen de rechtmatigheid van de betalingen op 24 oktober. Hij onderzoekt ook of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur bij Topsport Limburg. Hij neemt daarvoor o.m. de administratie en de boekhouding onder de loep.

“Dat zijn standaardprocedures maar er zijn aanwijzingen die nader onderzoek vragen”, zo laat Paulissen weten. RvT-voorzitter Luc Winants verweet voormalig bestuurder Geert Ruigrok eerder al financieel wanbeleid. Volgens Winants was het niet zo dat Ruigrok zijn zakken vulde. Maar onder zijn leiding bouwde Topsport Limburg wel een tekort op van 675.000 euro.

