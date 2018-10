Handhaving veroordeling mishandeling door sliding

De veroordeling van een man wegens mishandeling door een sliding met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad op 25 september jl. bepaald.

De veroordeling wegens ‘mishandeling’ door een sliding tijdens amateurvoetbalwedstrijd in 2014, is onlangs door de Hoge Raad gehandhaafd.

Dubbele beenbreuk

Op 30 november 2014 vond in Schoonhoven een voetbalwedstrijd plaats tussen vv Schoonhoven en ccv Zwervers. Tijdens deze wedstrijd maakte een speler van Zwervers een sliding op een van zijn tegenspelers. Deze liep hierdoor een dubbele beenbreuk op en een scheurtje in zijn enkel.

De speler van Zwervers kreeg in een tuchtrechtelijke procedure van de KNVB een schorsing van vier maanden opgelegd wegens ernstig gemeen spel. Ook werd hij strafrechtelijk vervolgd.

Het gerechtshof Den Haag veroordeelde hem in hoger beroep tot een taakstraf van 100 uur voor mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

De verdachte stelde tegen deze veroordeling beroep in cassatie in. Hij klaagde o.m. over de bewijsvoering van het hof op het punt van het (voorwaardelijk) opzet op mishandeling.

De man en de bal

Het gerechtshof stelde vast dat de verdachte tijdens de wedstrijd de sliding heeft ingezet toen hij zich schuin achter, en in de onmiddellijke nabijheid van, het latere slachtoffer bevond. Hij had daarbij geen ruimte om te glijden, waardoor hij zowel de bal als de man speelde.

“De verdachte heeft met deze sliding bewust de kans aanvaard dat het slachtoffer daardoor geraakt zou worden en pijn of letsel zou worden toegebracht”, zo oordeelde de Hoge Raad.

Geen vernietiging

De Hoge Raad vindt het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk en ook voldoende gemotiveerd. Dat de actie werd uitgevoerd in een sportsituatie, staat een veroordeling in deze zaak ook niet in de weg.

Ook de overige cassatieklachten geven volgens de Hoge Raad “geen aanleiding tot vernietiging van de uitspraak zodat de veroordeling in stand blijft.”

Follow @Allesportzaken