Meisjestrainer SRD Suriname beschuldigd van misbruik

In een tijd dat seksueel misbruik in de sport een belangrijk thema is, blijkt dit gedrag ook niet voorbij te gaan aan Suriname. Daar wordt een meisjestrainer verdacht van misbruik van een 14-jarige pupil.

Coach Ricardo O. is op verdenking van seksueel misbruik van de 14-jarige aangehouden. De ouders van het meisje hebben een klacht tegen de meisjestrainer ingediend.

Onder druk gezet

Hij zou ontucht hebben gepleegd met één van zijn pupillen bij damesvoetbalvereniging SRD. Het meisje is door de trainer onder druk gezet, zo blijkt uit sms-berichten tussen het tweetal.

Al sinds vorig jaar

Clubeigenaar Marijke Satijo zegt tegenover de Ware Tijd “dat na onderzoek blijkt dat deze zaak al sinds vorig jaar speelde. Ik ken deze trainer van de trainersopleiding, het is voor iedereen een schok.”

Satijo stelt dat het nieuws over het misbruik voor de clubleiding als een verrassing komt. “Ik ben pas sinds 5 maart tot het besef gekomen dat hij haar heeft misbruikt.”

Gedwongen

Het misbruik door de meisjestrainer zou pas onlangs aan het licht zijn gekomen. Satijo weet niet zekerheid hoe vaak het meisje is misbruikt. “Maar het was vreselijk toen ik het sms-verkeer tussen hen las, zij werd gewoon gedwongen”, zegt Satijo.

De club heeft al eens eerder een coach weggestuurd die probeerde om meisjes te misbruiken. In deze zaak lijkt een rol weggelegd voor de Surinaamse Voetbal Bond (SVB). De bond heeft echter nog geen commentaar gegeven.

Sportvereniging Robin Hood

O. werkt ook bij sv Robin Hood in Paramaribo als U-15 en U-17 coach. Bestuurslid Stanley Akum wil inhoudelijk echter nog niet reageren. “Wij willen eerst precies weten wat waar is en wat niet, alvorens hier iets over te zeggen. Wij willen niet op de zaken vooruitlopen en eerst het onderzoek afwachten.”

