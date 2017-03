Sportbedrijf Dronten moet gewoon de huur betalen

De Stichting Sportbedrijf Dronten moet de gemeente Dronten ruim 10.000 euro aan huur en boetes betalen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland op 29 maart beslist. De stichting huurt sinds 2013 de grond onder het hoofdveld dat gebruikt wordt door voetbalclub ASV Dronten.

Stichting Sportbedrijf Dronten heeft geen huur betaald over 2015 en 2016. De Rechtbank stelt echter dat zolang de stichting huurder is, deze de overeengekomen huur moet betalen.

200.000 subsidie

ASV Dronten wilde een kunstgras hoofdveld maar de gemeente wilde dit niet aanleggen. De gemeente was wel bereid om dit via een stichting te doen. ASV Dronten zou dan de besparing van 200.000 op het onderhoud aan het natuurgras als subsidie krijgen. Dit bedrag is door de club weer geleend aan de stichting.

Geen aftrek omzetbelasting

Volgens de stichting kostte het kunstgrasveld zo’n 500.000 euro. Naast de 2 ton subsidie is er ook nog eens 2 ton sponsorgeld opgehaald. En een bedrag van bijna 90.000 euro zou gefinancierd worden via aftrek van omzetbelasting. Maar over die aftrek is een conflict ontstaan met de Belastingdienst. Deze stelt dat de stichting dit bedrag niet mag aftrekken.

Geen betrokkenheid Dronten

De stichting stelt dat de gemeente Dronten deze constructie heeft bedacht of voorgesteld. Maar Dronten heeft kunnen aantonen dat zij niet betrokken is geweest bij overleg met de Belastingdienst. De stichting kon ook niet bewijzen dat dit wel zo zou zijn geweest.

Gewoon huur betalen

“De stichting is de huurder van de grond en moet de afgesproken huur betalen”, stelt de Rechtbank. Dat de stichting van het kunstgrasveld af wil of dat ASV Dronten een huurverlaging wil, maakt dit nu niet anders. Dat de stichting stelt dat hun activiteiten zijn gestopt, is ook geen aanleiding voor een ander oordeel. De huurovereenkomst is niet beëindigd dus moet het Sportbedrijf Dronten gewoon de huur betalen.

