Gemeente Deventer eist velden vv IJsselstreek op

Opnieuw staan vv IJsselstreek en de gemeente Deventer tegenover elkaar in de rechtbank. De gemeente eist namelijk de velden van de club op. Eén veld zelfs al per 1 oktober.

Deventer heeft de huur van alle velden van vv IJsselstreek opgezegd. De gemeente eist echter in kort geding dat één veld al op 1 oktober wordt terug gegeven.

Pickwick Players

De gemeente wil dat vv IJsselstreek inlevert om rugbyclub Pickwick Players een veld extra te kunnen geven. Deze club heeft niet genoeg meer aan één speelveld. Maar IJsselstreek bestuurslid Demirel zegt dat de club er net 40 nieuwe leden bij heeft gekregen.”

Geen veld delen

Volgens Demirel heeft zijn club nu 179 leden tegenover 240 leden bij Pickwick Players. “Met één speelveld kunnen wij echt niet uit de voeten. En een veld delen zien wij niet zitten want rugby is een andere sport. Als op een veld is gerugbyd dan is daar niet meer normaal op te voetbalen.

Geen sjoege

“De club reageert nu niet meer als wij contact zoeken”, zegt gemeente woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. “Wij zien het als gemeente Deventer liever anders, maar als het bestuur geen sjoege meer geeft rest ons geen andere weg.”

De gemeente Deventer heeft de verhuur van alle velden opgezegd maar de kantine is eigendom van vv IJsselstreek.

Mondeling

Opvallend genoeg gaat het om een mondelinge huurovereenkomst. Stuurman: “Deventer heeft vv IJsselstreek een nieuwe schriftelijke huurovereenkomst aangeboden. Een aanbod voor één veld, maar daar gaat de club niet op in.”

De club stond al vaker tegenover de gemeente Deventer in de Rechtbank Overijssel. Een maand geleden stelde de rechter de gemeente nog in het gelijk dat de club geen ‘Hollandse Avonden’ mocht houden.

In 2015 vroeg de gemeente mede het faillissement van de club aan wegens een schuld van 20.000 euro, onder meer vanwege achterstallige huur van de velden.

Follow @Allesportzaken