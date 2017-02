Geldboete voor beledigen doelman Kenneth Vermeer

Een 32-jarige Ajaxsupporter uit Rotterdam (…) is veroordeeld voor het beledigen van Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer. Volgens de rechtbank heeft de man zijn reputatie als sfeermaker misbruikt. Hem is een geldboete van 750 euro opgelegd waarvan 500 euro voorwaardelijk.

De rechtbank oordeelde dat “de wijze van beledigen en de omstandigheden waaronder dit heeft plaatsgevonden, de een ‘eenvoudige belediging’ ver te boven gaat.

Beledigende leuzen

De man zette jarenlang via een microfoon, leuzen en liederen in tijdens wedstrijden in de Amsterdam ArenA. Dit deed hij vanaf een podium in een supportersvak van Ajax. Tijdens de wedstrijd Ajax – Feyenoord op 7 februari 2016, uitte hij grove beledigingen richting Feyenoord doelman Vermeer, aldus de rechtbank. De man ontkent dit.

Reputatie misbruikt

De man was zich er volgens de rechtbank van bewust dat hij een aanjager is van liederen en spreekkoren. Hij had kunnen weten dat het beledigen van de doelman verhevigd kon worden door zijn bijdrage. De rechtbank verwijt de man dat hij te ver is gegaan en dat hij Vermeer met opzet heeft gekrenkt.

De man heeft een geldboete gekregen omdat hij volgens de rechtbank “zijn reputatie als sfeermaker heeft misbruikt. De wijze van beledigen gaat een ‘eenvoudige belediging’ ver te boven.”

Geen geldboete belediging politie

Het OM had de man ook belediging van de politie ten laste gelegd. Dat zou hij hebben gedaan tijdens de wedstrijd Ajax – FC Twente op 1 mei 2016. De rechtbank zag daarvoor echter niet genoeg bewijs. De straf valt daarom lager uit dan de door de officier van justitie geëiste geldboete van 1.500 euro.

De rechtbank heeft er bij het opleggen van de geldboete rekening mee gehouden dat de man nauwelijks een strafblad heeft. “Hij lijkt zijn leven goed op orde lijkt te hebben.” Ook heeft de KNVB hem al een stadionverbod opgelegd.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!