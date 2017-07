Gebiedsverbod rond de Marathon van Rotterdam

De rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan over de tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. De minister van VenJ heeft op grond van deze wet een gebiedsverbod en een meldplicht opgelegd.

Marathon van Rotterdam Tijdens dein 2017 mocht betrokkene niet in de buurt komen van de looproute van de marathon. Hij had tijdens de marathon van 2015 gedreigd met een aanslag.

Twee keer week melden

Hij moet zich nu zes maanden lang, twee maal per week melden bij de politie. De minister heeft zijn besluit gebaseerd op twee rapporten van de Hoofdofficier van Justitie waarin een aantal gedragingen van betrokkene worden opgesomd.

Op een ISIS lijst

Zo staat in een ambtsbericht van de AIVD dat betrokkene in Syrië op een harde schijf een lijst met namen is aangetroffen. Deze lijst wordt toegeschreven aan ISIS en op die lijst komt ook de naam van betrokkene voor.

Niet bestaand adres

Verder is er een belastende verklaring van een ex-partner. Ook zijn er bladzijden uit zijn paspoort gescheurd, vermoedelijk om te verhullen in welke landen het paspoort bestempeld is geweest. Betrokkene heeft zich bovendien laten uitschrijven naar een niet bestaand adres in de VS.

Gewapende strijd

Voor Justitie is deze informatie voldoende om te vermoeden dat betrokkene in Syrië is geweest en zich bij ISIS heeft aangesloten. Uit andere incidenten leidt de minister af dat uitlatingen van betrokkene over het islamitisch geloof steeds feller worden. Hij heeft zich het gedachtegoed van de gewapende strijd eigen gemaakt en dreigt met geweld.

Gebiedsverbod is gerechtvaardigd

De rechtbank vindt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat betrokkene in verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan. Daarmee is voldaan aan de criteria van de wet en mag een gebiedsverbod en een meldplicht worden opgelegd.

