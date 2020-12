GBM toch toegestaan voor gebruik op sportvelden?

Beheerders mogen toch gewasbeschermingsmiddelen (GBM) gebruiken op de sportvelden. Daarvoor moeten zij wel de wettelijke voorschriften naleven. Dit heeft het Gerechtshof Den Haag op 24 november uitgesproken.

De BSNC blijft terughoudend over het gebruik van GBM. Het milieu blijft schoner en de kwaliteit van het water beter zonder GBM-resten.

Onvoldoende wettelijke grondslag

De zaak was aangespannen door de brancheverenigingen Nefyto en Artemis. De twee organisaties behartigen de belangen van bedrijven die GBM op de markt brengen. Met de uitspraken vervallen alle eerdere ge- en verboden.

Dat geldt ook voor de aanscherping van april 2020 waarin voor sportvelden een uitzondering staat. De reden voor de uitspraak is dat er onvoldoende wettelijke grondslag voor het verbod is.

Kwaliteit verbeterd

Het Ministerie van I&W gaf informeel als reactie dat de gevolgen voor terreinbeheerders waarschijnlijk beperkt zijn. Het ministerie verwacht dat het formele gebrek zal worden gerepareerd. Die reparatie treedt mogelijk per 1 januari 2022 in werking of een aantal maanden daarna.

Dankzij het gebruiksverbod dat nu is opgeheven, is de kwaliteit van het oppervlaktewater bedoeld voor drinkwaterbereiding, verbeterd. Dit tot tevredenheid van de Tweede Kamer.

Toch liever geen GBM

De BSNC blijft bij het standpunt om terughoudend te blijven met het gebruik van GBM. Voor de organisatie staat maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid voorop. Het milieu blijft schoner en de waterkwaliteit beter zonder de resten van GBM. De BSNC realiseert zich overigens wel dat de organisatie niets wettelijk wordt afgedwongen.

Advies aan terreinbeheerders

Er is sprake van een overgangsperiode en die is altijd van tijdelijke aard. Daarna moeten de betrokken partijen naar een nieuwe oplossing gaan zoeken. Het advies aan terreinbeheerders is dan ook om geen apparatuur aan te schaffen voor de verwachte korte overgangsperiode.

Sluit ook geen meerjarige contracten waarin het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is toegestaan. De BSNC adviseert tevens om de bedrijfsvoering niet in te richten op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

