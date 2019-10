Achilles 29 mag sportcomplex De Heikant niet meer op

Voetbalvereniging Achilles 29 in Groesbeek mag sinds 1 oktober het veld op sportcomplex De Heikant niet meer op. Dat heeft de eigenaar van het complex aan de gemeente laten weten.

Groesbeek Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente, stelde de gemeenteraad van dit besluit op de hoogte tijdens een bijeenkomst op 26 september.

Persverklaring familie Derks

Grondeigenaar Frans Derks wilde op de 26ste niet reageren maar heeft inmiddels wel een persverklaring geven. Hierin staat dat “de familie Derks dit besluit na een ‘lang en moeilijk proces’ heeft genomen.” Maar volgens de fans is het ‘pure pesterij’ en het zoveelste hoofdstuk in een langdurig gevecht.

Twee handen op één buik

Waarom de familie besloten heeft om deze stap te zetten, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het al een tijd niet botert tussen de familie en de club. De familie Derks en Achilles 29 waren vanaf de oprichting twee handen op één buik. Maar de band werd minder goed na het mislukte avontuur in het betaalde voetbal.

Achter de bar

Achilles ’29 degradeerde enkele keren op rij en de beheersstichtingen gingen failliet. En in mei 2019 werd technisch directeur Frans Derks door het nieuwe bestuur van de club op een zijspoor gezet.

Dat gebeurde onder meer na klachten van twee jonge voetballers uit de VS. Die zeiden dat zij drie weken achter de bar van horecabedrijf De Linde moesten slapen toen ze bij Achilles ’29 speelden. Dit bedrijf was toen nog eigendom van de familie Derks.

Derks liet destijds weten het daar absoluut niet mee eens te zijn. Hij stelde dat het bestuur van de club geen grondig onderzoek had gedaan.

De bom barst

Omdat de gemeente Groesbeek nogal wat commotie verwacht, is de politie gevraagd om een oogje in het zeil te houden. “Want duidelijk is dat vandaag of morgen de bom in Groesbeek barst.”

