Webinars voor sportclubs mogelijk via uw gemeente

Veel sportclubs zitten door de corona-uitbraak met juridische vragen. Legal Letters geeft samen met gemeenten webinars voor sportclubs. Hierin kunnen zij hun juridische vragen stellen aan een jurist verenigingsrecht.

Vragen van verenigingen

Sportclubs hebben een acuut probleem want zij mogen ineens niets meer. Veel leden denken dat zij zomaar de betaling van hun contributie kunnen stoppen. En penningmeesters vragen zich af leden hun geld eigenlijk kunnen terugvorderen.

Een aantal leden zal het lidmaatschap tussentijds opzeggen. Het is echter maar de vraag of dat wel kan. Het antwoord op zo’n vraag is voor clubs van groot belang. En al helemaal omdat de kantine voorlopig geen euro opbrengt.

Digitaal vergaderen?

En hoe zit het met het vergaderen? Mag dat digitaal en wanneer is een besluit dan geldig? Is het misschien handig om elektronisch te stemmen? Ook de ledenvergadering is voor veel clubs op dit moment een heet hangijzer. Want kun je die gewoon maar verschuiven of kan die ook digitaal? Dat is belangrijk want het maakt dat besluiten al dan niet rechtsgeldig zijn.

Veel bestuurders hebben vragen over de aansprakelijkheid van de vereniging maar ook die van henzelf. Zij moeten wel juist werken en handelen en voorkomen dat zij straks in juridische problemen komen. Maar zij willen er ook voor zorgen dat de club overeind blijft.

Webinars voor sportclubs

Clubs kunnen online vragen stellen via webinars voor sportclubs of straks ‘live’ zodra dat weer mag. Want veel clubs lopen met dezelfde vragen rond maar hebben niet genoeg geld voor goed advies. Legal Letters weet het fijne van verenigingsrecht en kent de antwoorden op al uw juridische vragen.

Veel gemeente zijn best bereid om webinars voor hun sportclubs te regelen. Dus bent u bestuurder van een club? En heeft u interesse in een webinar, leg die optie dan eens aan uw gemeente voor.

