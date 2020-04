Helmond roept mediation door Marjan Olfers in

Hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers moet de gemeente Helmond en Helmond Sport weer op één lijn zien te krijgen. De gemeente heeft mediation door Marjan Olfers ingeroepen om de plooien in het dossier ‘De Braak’ glad te strijken.

Via mediation door Marjan Olfers moeten Helmond Sport, scholenkoepel OMO en de gemeente Helmond weer dichter bij elkaar komen.

Geen commentaar

Olfers geeft voorlopig nog geen commentaar. “Over het proces en de inhoud kan en mag ik nu niets zeggen. Het helpt dan ook niet als er tussentijds van alles naar buiten komt. Maar wij gaan voor een mooi resultaat”, zo stelde Olfers.

Helmond Sport is nog steeds niet akkoord met het voorlopige ontwerp van het nog te bouwen stadion op De Braak. De club wil in het stadion veel meer vierkante meters commerciële ruimte. “Met de huidige verdeling van de ruimte is een gezonde exploitatie niet mogelijk“, zo meent de directie en een groep sponsoren.

Onderhandelingen zitten muurvast

Maar meer m²-ers op sportcampus De Braak betekent hoe dan ook meer kosten. En de club heeft vanaf 2023 al geen geld om meer huur te gaan betalen. Wethouder Harrie van Dijk liet eerder al weten dat Helmond niet zomaar zal bijspringen. Ook de andere partners in het stadion voelen er weinig voor om m²-ers in te leveren.

De onderhandelingen tussen de gemeente en scholenkoepel OMO enerzijds en Helmond Sport anderzijds, zitten al maanden muurvast. Daarom is Olfers nu als mediator aangesteld.

Ervaring met gevoelige dossiers

Zij heeft ervaring met gevoelige dossiers. Zo onderzocht in opdracht van Rabobank de gang van zaken rond het ontslag Michael Rasmussen. De renner is in 2007 uit de Tour de France gezet.

De mediation door Marjan Olfers is nog in volle gang. Er zou al wel met alle partijen afzonderlijk zijn gesproken. Maar hoe de rest van het proces eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Er is een staakt-het-praten-pact van kracht.

