Sportsbet betaalde broer Nick Kyrgios 40.000 dollar

Sportsbet, het grootste online gokbedrijf van Australië, is in opspraak geraakt. In 2018 betaalde het bedrijf Christos Kyrgios, de broer van tennisser Nick Kyrgios, 40.000 dollar om het bedrijf te promoten.

Christos Kyrgios kreeg betaald voor zijn verschijning op het Australian Open 2018 . Tijdens de wedstrijden van zijn broer droeg hij shirts van Sportsbet.

Integriteitsregels

Deze zaak doet vragen rijzen over de mate waarin Christos Kyrgios zich aan de integriteitsregels heeft gehouden. De gang van zaken rond de shirts is door Tennis Australia doorgegeven aan de Tennis Integrity Unit (TIU).

“De TIU geeft geen informatie over individuele gevallen, tenzij er sprake is van een veroordeling”, aldus een woordvoerder. Christos Kyrgios geeft geen antwoord op vragen en wil niet zeggen wat er met het geld is gebeurd.

Sportsbet betaling geen matchfixing

Integriteitskwesties zijn een probleem in de tenniswereld en de sport probeert om haar publieksimago te verbeteren. De betaling van Sportsbet aan Christos Kyrgios gooit nu weer lelijk roet in het eten. De ophef die is ontstaan roept weer vragen op over de relatie tussen de tenniswereld en gokbedrijven.

De integriteitsregels van de TIU verbieden professionele spelers om mensen aan te moedigen om te wedden op wedstrijden. En die regels gelden ook voor direct betrokken, zoals familieleden en andere medewerkers.

Brede definitie

Richard Ings, voormalige vice-president van de ATP, geeft aan dat de definitie van betrokken personen zeer breed is. “Het omvat de speler zelf en ook zijn of haar familieleden. Maar ook de entourage van de speler zoals trainers, coaches en fysiotherapeuten. Deze kwestie zou onder de jurisdictie van de TIU moeten vallen”, zo stelt Ings.

Mark Phillips, directeur van Global Sports Integrity, vind dat hier sprake is van een duidelijke schending van de tennisregels.” Hij is ook verrast dat de TIU geen actie heeft ondernomen.

Tennis Australia gaf in januari 2018 aan Christos Kyrgios aan te zullen spreken. Het is echter onbekend of dit is gebeurd. Een woordvoerster weigerde hierover informatie te verstrekken.

Goed doel

Sportsbet gaf in januari 2018 aan dat de bijdrage voor Christos Kyrgios aan een goed doel zou worden geschonken. Een woordvoerder van Sportsbet weigerde om verder specifieke vragen over de betaling aan Christos Kyrgios te beantwoorden. “Maar Sportsbet neemt sportintegriteit serieus. Wij zullen ons dus te allen tijde houden aan onze verplichtingen met de sportbonden”, aldus de woordvoerder.

