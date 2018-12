Gokken op eigen KNVB competitiewedstrijd is verboden

ODIN ’59 speelt op 19 december tegen sc Heerenveen, in het KNVB Bekertoernooi. De spelers kunnen maar beter niet gokken op wedstrijden in hun eigen competitie, want dat is tegen de regels.

ODIN ’59 hoopt vanavond in het Telstarstadion een ronde verder te komen. Maar ODIN spelers die op hun wedstrijd tegen FC Emmen hebben gegokt, hebben daarmee de regels overtreden.

Gokken op winst tegen FC Emmen

Na de overwinning op FC Emmen is, op beelden van de NOS in de kleedkamer van ODIN ’59 te horen dat “veel jongens geld hebben ingezet”. “Ja”, roept spits Eelke de Graaf, die vervolgens in de armen van keeper Mike van Vliet valt.

Volgens een bron in de club hebben de spelers van ODIN ’59 inderdaad gegokt op een overwinning op FC Emmen. Dat hadden zij ook al tegen FC Lisse gedaan. Hun opbrengst zou duizenden euro’s bedragen.

“Ik was zo stom om het niet te doen”, zegt nota bene de trainer Richard Plug. “Volgens mij was de quotering best goed, dus ik denk dat ik ook had moeten doen.”

Schorsing

De regels van de KNVB verbieden echter het gokken op wedstrijden in je eigen competitie. Het ligt dus voor de hand dat de KNVB de kwestie gaat onderzoeken. Het lijkt logisch dat er spelers die op een eigen wedstrijd hebben gegokt, daarmee een schorsing riskeren.

“Indien er aanwijzingen bestaan dat is gehandeld in strijd met dit gokverbod, dan zal onze integriteitseenheid dat onderzoeken. En als daartoe aanleiding uit blijkt kan de aanklager tuchtrechtelijke vervolging instellen”, zo laat de KNVB weten.

FC Emmen wacht af

De KNVB heeft formeel nog geen melding ontvangen over spelers die op hun eigen wedstrijd hebben gegokt. Het bestuur van ODIN ’59 geeft aan niet op de hoogte te zijn van het gokken op eigen wedstrijden. FC Emmen wacht af wat de beslissing van de KNVB zal zijn.

