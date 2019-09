Gokken op wedstrijden niet lichtzinnig opvatten

“Denk niet lichtzinnig over gokken op wedstrijden”, zegt Arne Nilis. Hij kreeg geldproblemen na wat onschuldige weddenschappen maar wist deze te overwinnen. Hij coacht nu lotgenoten.

Arne Nilis ging na een gokverslaving door een heel diep dal. Hij is nu ruim drie jaar ‘clean’ en heeft zijn leven weer op de rit. Hij helpt nu mensen die in dezelfde situatie zijn geraakt.

Uitvluchten, liegen en stelen

Nilis speelde voor PSV dat in 2020 in zee wil gaan met een aanbieder van weddenschappen.”Ik was verontwaardigd toen ik las dat het verslavingsgevaar bij gokken op wedstrijden waarschijnlijk niet zo groot is.”

“Hoeveel geld ik verloren heb is niet zo relevant. Het gaat namelijk veel meer om de sociaal-maatschappelijke gevolgen. Zodra je verslaafd bent, ga je uitvluchten zoeken, liegen tegen je vrienden en zelfs stelen.”

Gokken op wedstrijden

Arne Nilis was voorbestemd om het als profvoetballer te maken. Maar van voetballen kwam te weinig, van gokken op wedstrijden des te meer. “Ik zat soms tot diep in de nacht op internet. Dan zegde ik de training bij PSV af met het smoesje dat ik naar de dokter moest.”

Al 15 jaar terug kwam hij in aanraking met wedden via een kiosk. Een aantal jaren later eindigde hij ’s nachts steevast met holle ogen, na lange goksessies. “Gokken op wedstrijden onschuldig? Ja, ja… In één enkele klik zit je in een online-casino aan een pokertafel. En die industrie is echt meedogenloos.”

Clinics bij sportclubs

“Clubs hebben geld nodig, dat begrijp ik best. Maar ik wil PSV graag adviseren voordat zij besluiten om met een gokaanbieder in zee te gaan.” In België mag het al jaren maar de gevaren zijn groot. Daarom geef ik clinics op sportclubs en scholen. Zodat mensen weten hoe het is om verslaafd te raken want het is echt heel zwaar.”

