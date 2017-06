Waar moet je bij een goed sponsorcontract op letten?

Als bestuurder ga je voor het beste voor je club, dus ook als je jouw club verbindt aan een sponsor. Maar waar moet je op letten als je samen met een sponsor afspraken wilt vastleggen in een sponsorcontract?

Gaat het om welke reden dan ook mis, dan is een goed sponsorcontract voor beide partijen een leidraad om toch op een goede manier uit elkaar te gaan.

Sponsorbijdrage

Samen met de sponsor maak je afspraken over wat de sponsorbijdrage inhoudt en wat je daar als club voor levert. Zo’n sponsorbijdrage kan in de vorm van een financiële bijdrage zijn of een bijdrage in natura. In het laatste geval is het goed om de geldelijke tegenwaarde vast te leggen. Maar spreek altijd met de sponsor af wat de club hier tegenover stelt.

Relatie kan bekoelen

Net als in iedere relatie bestaat de kans dat deze bekoelt dus is het verstandig om hierop voorbereid te zijn. Leg daarom in het sponsorcontract ook vast wat je moet doen als daarvan sprake is. Dat kan mediation zijn maar als je er samen echt niet uitkomt, spreek dan af welke instantie bevoegd is om een oordeel te vellen. Een rechter bijvoorbeeld, of een arbitragecommissie.

Sportief gedrag in het sponsorcontract

Het gaat in relaties vaak fout als de afspraken niet duidelijk zijn of deze niet goed worden nagekomen. In de sport gaat het om sportiviteit. Daarin zit ook de aantrekkingskracht voor sponsors. Het is daarom goed samen vast te leggen wat er onder ‘sportief gedrag’ wordt verstaan. Maar ook hoe de clubleden zich daaraan moeten houden.

Kledingafspraken

Als de sponsor bijvoorbeeld de kleding voor het elftal beschikbaar stelt, mag deze verwachten dat de kleding gedragen en goed verzorgd wordt. Ook voor en na de wedstrijd. Vindt de sponsor het goed dat teamleden de kleding buiten de wedstrijden dragen, bijvoorbeeld als vrijetijdskleding? En als er individuele leden zijn met een eigen sponsor, maak ook daar dan afspraken over.

Sponsorcontract mooi aandenken

“Blijft de relatie met de sponsor goed, dan zal het sponsorcontract na de feestelijke ondertekening een mooi aandenken zijn. Maar gaat het mis, dan is het voor beide partijen een leidraad om toch op een goede manier uit elkaar te gaan”, stelt Ramon van Lieshout, jurist bij DAS.

