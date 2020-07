Dopingnetwerk in Nederland niet bloot te leggen

Herman Ram denkt dat een groot dopingnetwerk in Nederland niet blootgelegd zou worden. De voorzitter van de Dopingautoriteit reageert op de zaak Aderlass, een Duits-Oostenrijks dopingschandaal.

“Een zaak zoals Aderlass zouden wij niet boven tafel krijgen. Dan zouden wij samen met de politie moeten binnenvallen bij een sporter. Dat is hier vooralsnog totaal ondenkbaar.”

Dopingnetwerk Aderlass

Bij zaken zoals Adreslass helpt het enorm als je met de politie kunt samenwerken. Bij Aderlass werkten Duitse en Oostenrijkse opsporingsdiensten samen om het dopingnetwerk rond arts de Mark Schmidt bloot te leggen. Deze voorzag zijn cli├źnten van bloeddoping. Meerdere wielrenners en wintersporters bekenden het gebruik van deze vorm van doping.

Samen met de politie

Het liefste zou Ram in Nederland ook zo met de politie samenwerken. “Voor een individuele benadering vind ik dat heel ver gaan. Maar voor de handel in doping zou ik absoluut meer inspanning willen want die is noodzakelijk om te kunnen gebruiken. Dus daarmee zou ik willen beginnen.”

Bloeddoping moeilijk op te sporen

“Een probleem is dat bloeddoping altijd moeilijk op te sporen zal zijn”, zegt Ram. “Dat is ook wel logisch. Want hoe ga je vaststellen dat iemands eigen bloed niet hetzelfde is als zijn of haar eigen bloed. Er zijn wel methoden voor om dat te achterhalen maar dat zal altijd heel erg lastig blijven.”

Ram wil in 2021 stoppen

Ram heeft en passant aangegeven dat hij in 2021 wil stoppen als voorzitter van de Dopingautoriteit. “Ik denk er inderdaad aan om af te bouwen. Ik vind vijftien jaar wel mooi.”

