Schorsing dopingstraf door CAS verrast hele wereld

De schorsing van 28 van de 39 Russische sporters is door het CAS in Lausanne ongedaan gemaakt. De sporters mogen ook de medailles behouden die zij in Sotsji hebben behaald.

Het opheffen van de schorsing van de 28 sporters door het hof van sportarbitrage CAS is in Rusland met tevredenheid ontvangen.

Dopingschandaal Sotsji

Het IOC had de sporters voor het leven geschorst. Hun namen kwamen namelijk naar voren tijdens het onderzoek naar een dopingschandaal tijdens de Spelen van Sotsji. Volgens het IOC betekent deze uitspraak niet dat de betrokken sporters nu zomaar naar de Olympische Spelen mogen.

Ram is verrast

Herman Ram is verrast door het nieuws dat het CAS de schorsing van Russische sporters heeft opgeheven. De directeur van de Dopingautoriteit vindt het aantal hoog. “Het IOC en het WADA zijn hier zeker erg ongelukkig mee”, stelt Ram.

Elf gevallen

“Het IOC heeft 42 Russische atleten voor het leven van deelname aan de Olympische Spelen uitgesloten. In slechts elf gevallen hield het CAS de schorsing in stand en drie zaken zijn nog in onderzoek”, aldus Ram.

Levenslange schorsing

Ram wijst er, net als het IOC, op dat het besluit van het CAS niet betekent dat de betrokken sporters nu automatisch aan de Olympische Spelen kunnen deelnemen. “Het IOC nodigt als organisator nu eenmaal de bonden en atleten uit. Deze zaak ging over de vraag of een levenslange schorsing terecht was”, legt Ram uit.

Alsnog aanmelden

“Ik neem aan dat de Russen de sporters uit deze groep van 28 alsnog zullen aanmelden voor Pyeongchang. Maar over deze zaak is het laatste woord nog niet gezegd”, zo besluit de directeur van de Dopingautoriteit.

Ook Marjan Olfers, hoogleraar sportrecht, denkt dat de uitspraak nog wel een staartje krijgt. “Het CAS gaat niet over deelname aan de Spelen. Maar het voelt nu wel alsof er iets gedaan moet worden met de schorsingen die nu van tafel zijn.”

