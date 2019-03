Bloedpaspoort tegen doping lijkt niet waterdicht

Voorlopig zijn twee renners betrokken bij operatie Aderlass. Voorlopig, want volgens Le Monde zullen er binnenkort nieuwe namen opduiken. Hoe betrouwbaar is het bloedpaspoort eigenlijk?

Le Monde Volgenszijn 40 gecodeerde bloedzakken in beslag genomen. De namen van de betrokken atleten, waaronder Stefan Denifl en Georg Preidler, zijn al bekend.

Bloedpaspoort

Preidler was vijf jaar lang ploegmaat van Tom Dumoulin. “Het nieuws sloeg in als een bom”, zegt Dumoulin. “Preidler is een slimme jongen dus dat hij dit zou doen, had ik niet verwacht.”

“Ik dacht, als hij er al toe overgaat wat moet ik dan nog geloven van het hele peloton?”

Om geknoei met bloed te voorkomen, hebben de UCI en het WADA een biologisch paspoort ingevoerd. Door regelmatig bloed af te nemen ontstaat een profiel van een sporter.

Afwijkende waarden zijn verdacht en zetten de dopingcontroleurs, althans in theorie, op het spoor van sporters.

Bloedzakken van bijna een liter

Dumoulin twijfelt aan de effectiviteit van het bloedpaspoort. “Blijkbaar kun je dat omzeilen want Denifl en Preidler zijn nooit betrapt. En ik las dat het in Oostenrijk niet om een beetje ging want er werden volle bloedzakken van bijna een liter gebruikt.” Volgens Le Monde vond dokter Mark Schmidt een manier om het biologische paspoort te slim af te zijn.

“Het probleem met het bloedpaspoort is dat een dopinginstantie moet kunnen aantonen dat je iets hebt gebruikt. Je kunt wel abnormale waarden vaststellen maar je moet dan bewijzen dat dat door toediening van een bloedzak komt. Daarom is zo’n bloedpaspoort niet waterdicht.”

Te weinig controle

“Maar de schoen wringt ook elders”, zegt Dumoulin. “Sinds ik weer ben gaan trainen heb ik drie controles gehad. Over een heel seizoen krijg ik er tussen 10 en 20. Dat is voor een renner van mijn kaliber te weinig.”

Dumoulin: “Het gebeurt dat ook wij, renners, het raar vinden hoe er soms wordt gekoerst. Maar als het al een tijd geleden is dat een renner op doping werd betrapt, zal er dus wel niets aan de hand zijn”, denken wij dan. “Maar het is echt niet allemaal koek en ei, dat is met operatie Aderlass nog maar eens bewezen.”

Follow @Allesportzaken