Vals geld betalingen door ‘voetbalprofs’ in Twente

Justitie wil de 20 jarige Amsterdammers B. en O. een taakstraf geven. Ook zouden zij een voorwaardelijke celstraf moeten krijgen voor betaling met vals geld in Oldenzaal, Almelo en Wierden.

Het OM vindt dat de ‘aspirant profvoetballers’ niet de cel in hoeven. “Wij willen hun prille carrière niet in de weg staan.”

Vals geld betalingen

De betalingen zijn al in 2017 in Twente gedaan. Zij betaalden ook in Brabant regelmatig met valse briefjes van 50 euro. Dat deden zij in zeker tien winkels waar zij voor een waarde van duizenden euro’s vals geld uitgaven.

In alle gevallen kocht een van de twee eerst iets goedkoops met een vals biljet van 50 euro. Als bleek dat de kassamedewerker niet controleerde of het biljet echt was, sloegen de twee toe. Zij kochten vervolgens voor veel geld cadeaukaarten van o.a. De Bijenkorf en de Mediamarkt.

Bekentenis

De verdachten gaven toe dat zij met vals geld hebben betaald. Maar O. wilde niet zeggen waar hij het geld vandaan had. B. vertelde dat hij een pakketje met nepgeld “in de bosjes had gevonden.” Dat vond de officier van justitie maar een volstrekt ongeloofwaardig verhaal.

Voor B. was het de eerste keer maar O. is al vaker veroordeeld voor het betalen met vals geld. Toch eist het OM voor beiden een taakstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke celstraf.

Geen contract

Die straffen zijn flink lager dan de straffen die justitie doorgaans hanteert. Maar de officier van justitie “wil geen dingen kapotmaken als dat niet nodig is.” Hij doelt hiermee op de ‘sportieve aspiraties’ van de verdachten.

B. ontbrak op de zitting omdat hij in de Zweedse tweede divisie voetbalt. Zijn medeverdachte O. is niet in het bezit van een contract. Maar hij hoopt zijn geld met voetballen te gaan verdienen. De rechtbank zal zich medio september over deze zaak uitspreken.

