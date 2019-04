Honderd zonnepanelen gestolen van SV de Vecht

Bij voetbalclub SV de Vecht in Loenen aan de Vecht zijn ruim honderd zonnepanelen gestolen. De panelen zijn eind maart van het clubdak gehaald. De club heeft inmiddels aangifte gedaan.

Dat is een flinke domper voor SV de Vecht in Loenen aan de Vecht. De club is eind maart bestolen van ruim honderd zonnepanelen van het gebouw aan de Rijksstraatweg.

Een paar panelen

“Je gelooft gewoon niet dat mensen hiertoe in staat zijn”, verzuchtte secretaris Paul Otten van de club. Hij werd op 30 maart jl. ’s ochtend ingelicht over de diefstal. “Ik was met m’n zoontje op weg naar zijn voetbalwedstrijd en werd door een vrijwilliger gebeld.”

“Hij vroeg of ik er van op de hoogte was dat er ‘een paar’ zonnepanelen weg waren. Daar wist ik niets van en even later bleek ‘een paar’ ruim honderd panelen te zijn.”

Meerdere daders

Otten denkt dat de schade in de tienduizenden euro’s loopt. Hij gaat er vanuit dat de diefstal door meerdere daders is gepleegd. “Zoveel panelen haal je niet in je eentje weg dus zij zullen ook wel een vrachtwagentje gebruikt hebben. Honderd van die panelen zet je echt niet zomaar in een aanhangertje.”

Het is extra zuur voor de leden die aan de zonnepanelen hebben meebetaald. “SV de Vecht is meer dan een jaar bezig geweest om het geld voor deze panelen bij elkaar te krijgen.”

Flinke tegenvaller

“Daarvoor hebben wij subsidie gekregen en renteloze leningen van 20 ouders. Wij wilden dit geld na zes jaar hebben terugbetaald en daarna geld overhouden om in de ontwikkeling van het voetbal te kunnen steken.”

De club gaat er niet failliet van maar de diefstal is financieel een flinke tegenvaller”, stelt Otten. SV de Vecht neemt maatregelen om herhaling te voorkomen. “Want de dieven weten nu de weg. Het zou zonde zijn als de vervangende panelen straks ook gestolen worden.”

Follow @Allesportzaken