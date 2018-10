DAS voor de Sport heeft al 25 sportbonden aangesloten

DAS voor de Sport ondersteunt sportbonden en hun clubs bij alles rond hun bedrijfsvoering. Inmiddels heeft zich al de 25e sportbond aangesloten. Maar DAS voor de sport is nog lang niet uitgegroeid.

Carolien Lasonder, coördinator van de Adviesdesk voor de Sport: “ Steeds meer sportbonden en -clubs vinden de weg naar DAS met financiële en juridische vragen.”

AVG, arbeidsrecht en aansprakelijkheid

“De meest voorkomende onderwerpen waar bij ons vragen over binnen kwamen, waren de AVG, arbeidsrecht en aansprakelijkheid. Het aantal vragen is t.o.v. 2017 verdubbeld en vanuit ons sportnetwerk komen er ook steeds meer incasso-opdrachten binnen.”

Sparren zonder kosten

DAS voor de Sport is ontstaan in een co-creatie met de sport. “DAS vindt het belangrijk om ook in de toekomst aan te blijven sluiten bij de behoeften van sportbonden en -clubs. Bestuurders en vrijwilligers hebben passie voor hun sport maar daardoor dreigen de juridische risico’s soms uit beeld te raken.

“Het blijkt dat bestuurders het prettig vinden om bij het minste of geringste en zonder kosten met een jurist te kunnen sparren. Daarnaast stellen clubbestuurders het op prijs om vooraf te worden geïnformeerd over de risico’s voor hun club. En natuurlijk net zo goed over de mogelijke oplossingen”, aldus Lasonder.

Chatbot voor sportclubs

“Bij veel sportclubs leven allerlei juridische vragen. De toepassing van een chatbot zou voor deze clubs een mooie ontwikkeling zijn voor de nabije toekomst. Zo’n chatbot beantwoordt alvast snel de meest voorkomende vragen voor clubs”, zegt Richard van Slooten van de afdeling Legal Tech van DAS.

