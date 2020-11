Weinig hulp voor amateurclubs bij criminele inmenging

Eén op de acht amateurclubs kreeg in de afgelopen twee jaar te maken met signalen over criminele inmenging. En die deden zich niet alleen bij de voetbalsport voor maar ook bij tien andere sportbonden.

Deze inmenging doet zich voor bij clubs door het hele land. Deze blijken zich nauwelijks bewust van de gevaren van zulke criminele inmenging.

Aard en omvang onderzocht

Criminele inmenging vindt plaats door personen met (ogenschijnlijk) een link met de georganiseerde misdaad. Zij verwerven zich een rol in een sportclub en gaan zich vervolgens met het beleid van de club bemoeien. Zij brengen crimineel geld in en/of gebruiken de club bij de uitvoering van criminele zaken.

Wanneer clubs hulp willen hebben, weten zij amper bij wie ze terecht kunnen. Dat blijkt uit het onderzoek van o.a. Bureau Bruinsma en het Mulier Instituut. Dit onderzoek bracht de aard en omvang van de inmenging bij amateurclubs in beeld. De onderzoekers keken ook naar wat clubs kunnen doen om zulke inmenging tegen te gaan.

Andere bevindingen

Signalen komen vaker binnen vanuit verenigingen:

– met een eigen kantine of sportaccommodatie;

– die over een businessclub voor sponsoren beschikken;

– met regelmatige aandacht in de lokale media;

– die activiteiten organiseren voor personen die geen lid zijn of die opstallen verhuren aan niet-leden.

Geen actieve opsporing

De verantwoordelijke overheidsinstanties zoeken niet specifiek naar criminele inmenging. Dat gebeurt meestal pas wanneer iemand in een opsporingsonderzoek verschijnt. De inmenging is dus met andere woorden eerder ‘bijvangst’ dan het startpunt van een analyse. Bij het vermijden van inmenging kijken de clubs vooral naar gemeenten en sportbonden.

Maar de hulp is beperkt. Slechts twee van de 43 meewerkende sportbonden, gaven aan voorlichting te geven over criminele inmenging. Sommige gemeenten zoeken wel naar manieren om deze inmenging in lokale clubs tegen te gaan. Maar de hulp vanuit gemeenten is zeer beperkt.

