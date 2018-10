Geen aanleiding om courtsiding nu te onderzoeken

In antwoord op vragen van het Kamerlid Attje Kuiken over het fenomeen courtsiding, geeft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming antwoord.

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht ‘De schimmige mannen langs de lijn’, gepubliceerd door het Dagblad van het Noorden op 1 september 2018?

Antwoord van minister Dekker

Ja.

Vraag 2

Kent u het fenomeen ‘courtsiding’? Zo ja, bent u op de hoogte van de aard en omvang hiervan? Zo nee, acht u het nodig om hier onderzoek naar te doen?

Antwoord van minister Dekker

Ja. ‘Courtsiding’ is een fenomeen waarbij langs de kant van een baan, informatie wordt verzameld die wordt gebruikt bij het gokken op de betreffende wedstrijd. Gokkers kunnen dan met deze informatie net iets sneller een weddenschap plaatsen en daar voordeel uit halen.

Courtsiding kwam in de jaren 2012 tot 2016 vaak voor in het internationale tenniscircuit. Tennisbonden en wedstrijdorganisatoren zien courtsiding als een bedreiging van de integriteit van het tennis en treden actief op tegen courtsiders.

Deze aanpak werkt en daarmee is de problematiek afgenomen. Courtsiding komt nu nog voor bij wedstrijden op lagere niveaus en met minder toezicht. Er is op dit moment geen aanleiding om onderzoek te doen naar de aard en omvang.

Vraag 3

Acht u het mogelijk dat courtsiders illegale kansspelen in Nederland faciliteren? Zo ja, beschikt u dan over aanwijzingen en hoe treedt de Kansspelautoriteit hiertegen op?

Antwoord van minister Dekker

Proberen om met informatie over een wedstrijd kansspelaanbieders en gokkers te snel af te zijn, is niet in strijd met de kansspelregelgeving. De Kansspelautoriteit heeft geen aanwijzingen dat courtsiders het aanbod van illegale kansspelen faciliteren en treedt daarom dus niet tegen courtsiding op.

Vraag 4

Beschikt u over informatie dat courtsiding samenhangt met matchfixing praktijken? Zo ja, wat is de aard van die informatie en biedt die de mogelijkheid om tegen courtsiders op te treden?

Antwoord van minister Dekker

De internationale tenniskoepel (ITF) heeft meerdere meldingen ontvangen waaruit een verband tussen courtsiding en matchfixing blijkt. Op basis daarvan heeft de ITF courtsiding verboden en is de aanpak geïntensiveerd. In Nederland is in 2018 enkele keren tegen courtsiders opgetreden door hen te weren van toernooien.

Vraag 5

Vindt u dat illegale gokpraktijken sommige sporten bedreigen? Zo ja, waarom en hoe wordt tegen die praktijken opgetreden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord van minister Dekker

Ja, dat vind ik ook. De Kansspelautoriteit treedt op tegen illegaal kansspelaanbod. Daarnaast maakt het wetsvoorstel Kansspelen op afstand, dat op dit moment in de Eerste Kamer ligt, vergund aanbod van o.m. online weddenschappen mogelijk.

Dit wetsvoorstel kent ook waarborgen om manipulatie van wedstrijden tegen te gaan. Toekomstige vergunninghouders moeten weddenschappen monitoren op gokpatronen die kunnen duiden op matchfixing. Ook mogen er geen weddenschappen worden aangeboden op eenvoudig te manipuleren spelmomenten en amateurwedstrijden.

